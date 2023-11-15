Казино Aurora: бонусы, акции, игротека

Aurora казино успешно функционирует с 2017 года, имеет полностью русскоязычный контент, можно установить рублевый счет и игру. Это универсальная площадка, регистрироваться могут жители различных государств. Доступен альтернативный расчет в криптовалюте, но ставки выполняются в фиате. Крипта при вводе автоматически конвертируется в один из видов фиата по предварительному выбору.

У казино открыты страницы в популярных соцсетях. Там размещаются не только последние новости, но часто разыгрываются бездепозитные промокоды.

Бонусы, акции

Новички, прошедшие регистрацию, могут активировать 100 бездепозитных фриспинов. Стоимость одного вращения 10 рублей. Полученный выигрыш необходимо в течении 14 дней отыграть с вейджером х20. На ставки тратятся собственные деньги, а не выигранные.

На первый депозит, внесенный после окончания акции с бесплатными фриспинами, гемблеру предлагается 100% к сумме пополнения до 10 000 рублей с вейджером х35.

Ежемесячно первого числа начисляется на проигрыш 10% кэшбэка. Средства сразу поступают на бонусный счет, а после отыгрыша х5 становятся доступными.

На площадке действует программа лояльности. Всего 6 уровней, по ним начисляется кэшбэк. Внутри каждой рейтинговой группы регулярно проводятся турниры, награда делится между 50 победителями. Поскольку число участников ограниченно, добраться до призового места легче.

Специального раздела со списком акционных бонусов на площадке нет. Во всех остальных ситуациях поощрения носят индивидуальную форму начисления и поступают адресатам на электронную почту или в личный кабинет.

Игротека

В казино Aurora auroracasino.pro представлено 47 провайдеров, каталог состоит из 5000+ тайтлов. Большая часть это слоты различной сложности: мега вэй, каскадные, кластеры, с розыгрышем джекпотов, покупкой бонусных раундов. Все имеют высокое графическое качество, удивительный геймплей и широкий диапазон ставок. Даже новинки игротеки доступны всем посетителям независимо от внесенного депозита.

Среди настольных игр представлены традиционные виды данного раздела: баккара, блэкджек, рулетка, покер, сик-бо, орел/решка, маджонг, лотерейные.

Live casino имеет 5 студий с дилерами. Доступны рулетка, карточные игровые вариации, монополия, колесо удачи и стилизованная под настольный формат слот-игра Gonzos Treasure Hunt. Но диалог возможен только на английском.

Пополнение счета и вывод средств

Доступные способы платежей активируются согласно стране регистрации. Поскольку Aurora принимает игроков из разных уголков Земли, список сервисов очень большой. Но они актуальны не для каждого региона. Поэтому на площадке система автоматически подбирает подходящие платежки, из которых клиент может сделать выбор.

Так, жителям России доступны:

Банковские платежи с помощью Mastercard и Visa.

Электронные системы: Piastrix, Monetix, Much Better, Neteller, Skrill, WebMoney.

Криптовалютные – Bitcoin, Ethereum, Tether.

Платформа р2р.

Порог входа 50 рублей, вывод возможен от 1000 р. Если сумма в заявке выше эквивалента 1000$, проводится верификация. Обработка занимает от 1 до 24 часов. Выводить стоит способом последнего депозита. Депозит, не участвующий в отработке поощрений, необходимо открутить х3, или снимается на выводе комиссия 10 – 20%.