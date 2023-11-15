Тайвань завершает модернизацию парка истребителей F-16 до стандарта F-16V "Вайпер"

ЦАМТО, 14 ноября. Тайваньская компания Aerospace Industrial Development Corporation (AIDC) завершает модернизацию парка из 142 истребителей F-16 Блок.20 "Файтинг Фалкон" ВВС Тайваня до новейшего стандарта F-16V (F-16 Блок.70/72) "Вайпер" по программе Peace Phoenix Rising.

Как сообщает Scramble Nagazine, 10 ноября модернизированный одноместный F-16V с б.н. 6691 ВВС Тайваня совершил последний испытательный полет, взлетев с ВПП завода AIDC в Тайчжуне. Программа его модернизации завершится в течение месяца. Согласно графику, двухместные самолеты с б.н. 6807 и 6805 завершат испытательные полеты и будут переданы ВВС Тайваня не позднее 20 декабря 2023 года.

На последних четырех F-16V (б.н. 6605, 6607, 6604, 6621) работы по модернизации будут завершены до конца января 2024 года. Эти машины были среди первых шести самолетов, вернувшихся с авиабазы "Льюк" (шт.Аризона, США) на Тайвань в мае 2021 года. После завершения модернизации данные истребители будут доставлены в частично разобранном виде на самолетах ВТА C-130H "Геркулес" на авиабазу "Хуалянь" или "Пинтунг" (Тайвань) и поставлены на хранение. Причина такого решения на данный момент неизвестна.

Как уже сообщал ЦАМТО, руководство Тайваня подписало письмо о принятии предложения (LoA) на проведение модернизации 144 истребителей F-16A/B Блок.20 "Файтинг Фалкон" 13 июля 2012 года.

Начальный контракт на проведение модернизации самолетов ВВС Тайваня МО США заключило с Lockheed Martin 1 октября 2012 года. Стоимость договора составила 1,85 млрд. долл. Программа модификации предусматривает оснащение самолетов РЛС APG-83 с АФАР с электронным сканированием (AESA), 6x8-дюймовым центральным дисплеем, модернизированным бортовым компьютером, системой GPS навигации, средствами радиоэлектронного противодействия и другим оборудованием и системами вооружения.

Согласно договоренностям, Lockheed Martin должна была разработать пакет модернизации, а также провести тестирование первых опытных образцов модифицированных F-16. В 2015 году Lockheed Martin завершила модернизацию и испытания первого опытного образца F-16, принадлежавшего Тайваню.

Непосредственно модернизацию остальных самолетов для ВВС Тайваня выполняла компания AIDC при содействии американской корпорации.

Практическая реализация программы модернизации Peace Phoenix Rising стоимостью 3,7 млрд. долл. (110 млрд. тайваньских долл.) началась AIDC в сотрудничестве с Lockheed Martin в 2016 году и, как тогда сообщалось, должна быть завершена к концу 2023 года. Первоначально запланированное количество модернизируемых F-16A/B сократилось в связи с потерями самолетов в катастрофах. Так, в последние годы были потеряны три F-16: один в январе 2016 года в США, еще два – в июне 2018 года и ноябре 2020 года.

Первый модернизированный к версии F-16V истребитель F-16A компания AIDC передала командованию ВВС Тайваня в октябре 2018 года. Первые 42 истребителя F-16V поступили на вооружение размещенного на авиабазе "Цзяи" 4-го тактического истребительного авиакрыла ВВС Тайваня в мае 2021 года. Крыло состоит из трех тактических истребительных групп: 21-й, 22-й и 23-й.

Тайвань также заказал в США 66 новых истребителей F-16V Блок-70/72, поставка которых должна была начаться в 2023 году, однако перенесена на 2024 год. Они войдут в состав 7-го истребительного авиакрыла, размещенного на авиабазе "Чиххан" в Тайдуне на юго-востоке Тайваня. Согласно отчету МНО Тайваня для Законодательного Юаня, к 2026 году на этой базе также будут построены новый ангар, склад и вспомогательные объекты.