На Западе полагают, что конфликт на Украине будет продолжаться еще пять лет

По данным The Economist, на фоне конфликта западные страны пытаются нарастить собственное производство вооружений и боевой техники

ЛОНДОН, 14 ноября. /ТАСС/. Западные чиновники предполагают, что боевые действия на Украине могут продолжаться еще пять лет. Об этом сообщил журнал The Economist.

Представители стран Запада считают, что в настоящий момент ни одна из сторон конфликта не собирается идти на уступки. При этом, по их оценке, ни Россия, ни Украина пока не способны нанести решающий удар противоборствующей стороне.

Издание указало, что на фоне конфликта западные страны пытаются нарастить собственное производство вооружений и боевой техники. Несмотря на эти усилия, США в 2025 году, вероятно, не смогут достичь тех объемов производства артиллерийских снарядов, которые будут у РФ уже в 2024 году, добавляет журнал.