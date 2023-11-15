В "Рособоронэкспорте" рассказали о продвижении Су-35 на Ближнем Востоке

Вместе с тем переговоров с ОАЭ по поставкам не было, отметил гендиректор компании Александр Михеев

ДУБАЙ, 14 ноября. /ТАСС/. Россия активно продвигает на Ближнем Востоке истребитель Су-35, однако с 2021 года не имела контактов с ОАЭ по вопросам поставок этих самолетов. Об этом ТАСС заявил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023.

"Истребители Су-35 показали себя как высокоэффективные авиационные комплексы в реальном бою, в условиях серьезного противодействия средств РЭБ и комплексов ПВО. Мы обсуждаем с рядом партнеров сотрудничество по широкой номенклатуре продуктов, в том числе по Су-35. Мы активно продвигаем эти самолеты на мировом рынке, в странах Ближнего Востока, гибко подстраиваемся под запросы потенциальных заказчиков. При этом контактов именно с ОАЭ по тематике Су-35 с 2021 года не имели", - сообщил он.

В 2015 году сообщалось о переговорах с ОАЭ на поставку Су-35, а затем, в 2019-м, - об их продолжении.

Су-35 (по кодификации НАТО - Flanker-Е+) - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель с управляемым вектором тяги поколения 4++. В составе ВКС России носит индекс Су-35С.

Предназначен для завоевания господства в воздухе путем уничтожения пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов управляемыми ракетами на большой, средней и малой дальности, при ведении дальних и ближних маневренных боев, при автономных и групповых действиях, поражения надводных и наземных целей всеми видами вооружения, в любых метеоусловиях, а также объектов наземной инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования.

Dubai Airshow - одна из крупнейших международных аэрокосмических выставок. Мероприятие проводится раз в два года, Россия принимает в нем участие с 1993-го. В этом году на авиасалоне представлены 20 национальных павильонов, свою продукцию представляют свыше 1 400 производителей, которые показывают более 180 летательных аппаратов. Выставка проходит с 13 по 17 ноября.