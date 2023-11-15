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ЦАМТО

СВ и ВМС Индии получат БЛА "Гермес-900 Старлайнер"

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Средневысотный беспилотный летательный аппарат Hermes-900 производства израильской компании Israel Aircraft Industries
Средневысотный беспилотный летательный аппарат Hermes-900 производства израильской компании Israel Aircraft Industries.
Источник изображения: Фото: TAСС/Валерий Шарифулин

ЦАМТО, 14 ноября. По данным источника Jane's Defence Weekly в оборонных кругах Индии, правительство страны разместило заказ на поставку беспилотных авиационных комплексов (БАК) "Гермес-900 Старлайнер" производства Elbit Systems для СВ и ВМС.

Министерство обороны Индии официально не комментирует количество закупаемых БЛА, однако по информации источника Jane's, каждый вид ВС получит по два комплекта "Гермес-900 Старлайнер" класса MALE. Закупка производится за счет средств, которые выделяются видам для экстренно необходимых приобретений. Предполагается, что поставки БАК начнутся в 2024 году.

Elbit Systems также пока не комментирует информацию о продаже, тем не менее, не исключено, что к ней имеет отношение сообщение компании от 7 марта о заказе 120-го БЛА "Гермес-900".

По данным индийских СМИ, корпуса для БЛА "Гермес-900 Старлайнер" будут изготавливаться совместным предприятием израильской компании и Adani Defence and Aerospace в Хайдарабаде.

Максимальная взлетная масса БЛА "Гермес-900 Старлайнер" составляет 1600 кг, размах крыла – 17 м, масса полезной нагрузкой – до 450 кг. Аппарат способен автономно выполнять патрулирование на высотах до 9,1 тыс. м в течение 36 часов.

БЛА оснащается ЭО/ИК станциями наблюдения (SPECTRO XR, Wescam MX15/20, SkEye WAPS, MIST G), лазерным целеуказателем, РЛС с синтезированной апертурой, средствами РЭБ, радио- и радиотехнической разведки.

Являющийся версией "Гермес-900", БЛА "Старлайнер" оснащен передовыми технологиями гражданской авиации, что позволяет ему соответствовать требованиям как для военной, так и гражданской сертификации. Эти технологии включают: систему предупреждения о столкновении с землей; автоматическую систему взлета и посадки в условиях ограниченной видимости; автоматическую систему обнаружения воздушных препятствий и уклонения от столкновения, резервную авионику, датчики и спутниковые каналы передачи данных. БЛА устойчив к прямому удару молнии, может выполнять полет в условиях отсутствия сигнала GPS, использовать парашют в случае чрезвычайных ситуаций.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Продукция
Hermes 900
Компании
Elbit Systems
Проекты
GPS
БПЛА
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