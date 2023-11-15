"Рособоронэкспорт" о статусе контракта на поставку С-400 Индии: "исполняется в рамках договоренностей"

Дубай. 14 ноября. ИНТЕРФАКС - Глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев заявил, что контракт на поставку С-400 Индии исполняется.

"Контракт исполняется в рамках договоренностей между сторонами",- сказал Михеев "Интерфаксу" на выставке Dubai Airshow 2023.

Официально сообщалось, что в начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне был подписан контракт на поставку Индии систем ПВО С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). По контракту общей стоимостью $5,43 млрд Индия получит пять полковых комплектов С-400.