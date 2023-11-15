Чешский генерал: Киеву нужны политические решения, а не поставки оружия

Генерал Шедивы: Украине нужны политические решения, а не спешные поставки оружия

Пора задуматься, как быть дальше на Украине, заявил PL генерал Йиржи Шедивы. Время спешных поставок оружия Киеву прошло. Теперь нужны эффективные политические решения. Пока не ясно, каким будет конец конфликта, но думать о начале диалога необходимо, считает военный.

Даниэла Черна

"Когда-нибудь конфликт прекратится, а потом, как я думаю, диалог продолжится, потому что необходимо создать механизм, который гарантирует, что в будущем для решения межгосударственных проблем сила применяться не будет", — так оценивает сложившуюся ситуацию в вооруженном конфликте на Украине вузовский педагог, бывший начальник Генерального штаба Армии Чешской Республики Йиржи Шедивы. Он также рассказал о поставках вооружений, которые применялись еще при Советском Союзе, и прокомментировал визит председателя Европейской комиссии в Киев.

Parlamentní listy: Государства Североатлантического альянса собираются приостановить договор об обычных вооруженных силах в Европе, который считается важнейшим элементом европейской системы безопасности, созданной в конце холодной войны. Россия уже отказалась от этого договора седьмого ноября. НАТО осудила этот шаг. Как вы оцениваете положение?

Йиржи Шедивы: Этот договор погиб задолго до последних решений, и только вопросом времени было, когда одна из сторон сделает первый шаг. По сути это закономерно. Думаю, что придется разобраться с ситуацией вокруг Украины в целом, хотя это и дело далекого будущего. Но однажды этим все же придется заняться, что, думаю, тоже логично. После этого уже можно будет перезапускать процессы, потому что возникнет новая основа, новые нормы, так как договор, о котором вы сказали, составлялся еще в условиях биполярного мира.

— То есть вы говорите о новой архитектуре безопасности. Давайте вернемся к приостановке договора, чем это обернется…

— На мой взгляд, процесс указывает де-факто на то, что Россия и раньше не соблюдала этот договор. Предписанные ограничения и процедуры, прописанные в этом договоре, не выполнялись. Например, грубым нарушением договора явились российские учения "Запад 2017". Русские тогда де-факто не говорили правды, и на самом деле их войска совершенно по-другому перемещались во время масштабных учений. По-моему, и в нынешних военных условиях не стоит ожидать каких-то рациональных выводов. Как я уже сказал, вероятно, поворотным будет момент, когда решится вопрос с российской спецоперацией на Украине, но как и когда это произойдет, я не берусь предполагать.

— Вы считаете, как и многие, что мы столкнулись с худшим кризисом с конца Второй мировой войны? Именно так зачастую характеризуют этот конфликт.

— Безусловно, такого масштабного конфликта на территории Европы с тех пор не бывало. Хотя мы и не втянуты в конфликт непосредственно, а только помогаем Украине и передаем ей то, в чем она нуждается для защиты от агрессии. Наши войска там не задействованы. Тем не менее события на Украине по жестокости и масштабам превосходят то, что происходило на Балканах в начале 90-х. Пожалуй, после Второй мировой войны это самый крупномасштабный и кровавый конфликт на территории Европы.

— Как вы оцениваете процесс вооружения Украины? Самые большие партии вооружений, конечно, отправляют Германия и США, но мне интересно, насколько готовность Запада оказывать помощь соответствует реальности происходящего?

— Мы знаем, что достаточно часто поставки опаздывают. Так продолжается достаточно давно. Обещания не всегда выполняются так, как ожидалось, и порой даже качество оружия не позволяло применять его сразу на поле боя. Сами украинцы несколько раз заявляли, что им приходится сначала ремонтировать оружие, а потом отправлять в бой. Вопрос, насколько Украина была вооружена в начале, ведь на первом этапе акцент делался на том, чтобы она получила оружие как можно скорее. Однако большое количество разных типов вооружений впоследствии обернулись для Украины проблемой. Вооруженный конфликт на Украине продолжается уже полтора года, и пришло время задуматься, как быть дальше. Время спешных поставок оружия на Украину прошло. Теперь нужны эффективные политические решения. Приведу пример. Велись дискуссии о передаче МиГ-29, тяжелой танковой техники. Долго спорили, передавать ли Украине самолеты F-16 и так далее. Политические обсуждения слишком затягивались.

— То есть обсуждения нужно сократить и сосредоточиться на подготовке кадров…

— Подготовка — это еще один важный аспект. Отправлять украинцам оружие, чтобы им было чем воевать, это одно, а другое — готовить командный состав, штабы, а также низшее командное звено. Я имею в виду младших офицеров, которые могли бы применять современные подходы к бою. Речь о том, что если украинцы получат современное западное вооружение, то и применять его они должны современно, а не так же, как использовали оружие еще советского образца.

— Не хватает профессионалов?

— Их готовят, обучают. Первая группа, которую подготовили в странах Североатлантического альянса, в том числе в Чешской Республике, уже получила боевой опыт, но не полностью оправдала ожидания. Также нужно понимать, что большинство из них обессилены физически и психологически. Многие давно погибли, другие ранены. Подготовку нужно вести постоянно.

— Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен нанесла визит в Киев уже в шестой раз с начала вооруженного конфликта. Каким, по-вашему, будет путь вступления Украины в Европейский Союз.

— На мой взгляд, ЕС таким образом скорее оказывает Украине моральную поддержку, и вряд ли она способна реально начать процесс вхождения в Европейский Союз, предпринимая сверх тех мер, которые уже реализует в условиях боевых действий. Нужно понимать, что реально вступить в Европейский Союз Украина сможет только после завершения вооруженного конфликта.

Вообще председатель Европейской комиссии действительно зачастила в Киев, и это несколько обесценивает ее визиты, которые все повторяются, а никаких кардинальных изменений не приносят. Дело же тут именно в том, что сейчас Украина должна воевать и сосредоточиться на своей обороне. Поэтому там не происходит каких-то резких изменений, требующих, чтобы каждые десять недель фон дер Ляйен приезжала в Киев. Вот с каких позиций я оцениваю возможности Украины вступить в Европейский Союз…

— Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, разумеется, подтвердила, что Россия заплатит за нападение. Хватит ли у Запада сил и воли, чтобы этого добиться?

— Думаю, преждевременно это обсуждать. Конечно, русские должны заплатить за тот ущерб, который нанесли инфраструктуре и вообще Украине. Сколько там погибших, сколько раненых, какими будут последствия? Русские должны заплатить или как-то иначе компенсировать потери. Вопрос, каким будет конец конфликта. Пока, на мой взгляд, ситуация не до конца ясна.