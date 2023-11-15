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Военное обозрение

США не исключают закупки израильской лазерной системы «Железный луч» для собственной ПВО

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Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты не исключают закупки новой израильской лазерной системы "Железный луч", если она проявит себя в боевых действиях. Сейчас американцы внимательно наблюдают за данной системой и делают выводы, заявил помощник министра армии по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш.

Армия США разрабатывает собственную лазерную систему, способную перехватывать ракеты, артиллерийские снаряды и минометные мины, а также беспилотники. При этом в Пентагоне не исключают, что могут закупить и израильскую систему, если она окажется эффективной и проявит себя в боевой обстановке. В общем, пока ничего не решено, но средства на это есть.

Если Израиль добьется успеха, то, конечно, армия США может задуматься над ее использованием (...) Израильская система технологически отличается. Я думаю, потенциал есть, если их проект сработает хорошо, мы могли бы подумать о том, как использовать его для наших нужд

- заявил Буш.

Американцы намерены вложится в перспективную израильскую разработку, для этой цели планируется выделить не менее 1,2 млрд. долларов, если это одобрит Конгресс США.

Как ранее сообщалось, Израиль создает эшелонированную систему ПВО/ПРО, одним из элементов котрой должен стать лазерный комплекс Iron Beam (Керен Барзель), он же "Железный луч". Комплекс наземного базирования создается как дополнение к "Железному куполу". Он мобильный и может менять позиции, но работает с места после проведения предварительной подготовки. Типовой состав комплекса включает радиолокатор освещения обстановки, командный пункт и две боевые машины с лазерными установками. Лазер способен перехватывать воздушные цели на дальности до 7 км.

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Израиль
США
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