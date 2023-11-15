Нидерланды призвали промышленность увеличить производство боеприпасов для Украины

По словам и.о. главы Минобороны страны Кайсы Оллонгрен, в государстве "должны поставлять необходимые объемы боеприпасов" Киеву

БРЮССЕЛЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Нидерланды призвали промышленность вывести производство на новый уровень, чтобы обеспечить потребности Украины в боеприпасах. С соответствующим заявлением выступила и.о. главы Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен по прибытии на встречу глав оборонных ведомств ЕС.

"Мы должны поставлять [Украине] необходимые объемы боеприпасов, - отметила она. - Мы подписали контракты, мы организовали совместные закупки, и теперь промышленность должна наладить поставки, вывести производство на новый уровень".

Промышленность также должна обеспечить пополнение арсеналов самих европейских стран, добавила и. о. министра. "Это тоже важно, но поставки Украине - это самая важная часть", - подчеркнула Оллонгрен.