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ТАСС

Подписан контракт на организацию лицензионного производства ПЗРК "Игла-С" в Индии

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ПЗРК "Игла-С".
ПЗРК "Игла-С".
Источник изображения: Mike1979 Russia / РИА Новости

СМИ ранее сообщали, что Индия намерена закупить у РФ 5 175 таких ракет и пусковых установок

ДУБАЙ, 14 ноября. /ТАСС/. Контракт на поставку и организацию лицензионного производства в Индии российских переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Игла-С" подписан. Об этом ТАСС заявил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023.

"Уже подписали соответствующий документ и сейчас вместе с индийской частной компанией организуем производство на территории Индии ПЗРК "Игла-С", - сказал Михеев.

В ноябре 2018 года СМИ сообщили о выборе Индией российских ПЗРК "Игла-С". По данным издания Defense News, стоимость сделки могла составить до $1,5 млрд. В рамках программы VSHORAD (системы ПВО ближнего действия) Индия планирует заменить устаревшие советско-российские системы "Игла" новейшими ПЗРК "Игла-С". Индия намерена закупить 5 175 ракет и пусковых установок. Все они поступят из России в различной комплектации, 600 ракет будут выпущены на индийском государственном предприятии Bharat Dynamics Ltd. 

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Страны
Индия
Россия
Продукция
Игла ЗРК
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РОЭ
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Михеев Александр
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