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ТАСС

Два японских астронавта отправятся на МКС в 2025 году

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Логотип японского космического агентства JAXA.

Они будут находиться на станции поочередно примерно по шесть месяцев

ТОКИО, 14 ноября. /ТАСС/. Японские астронавты Такуя Ониси и Кимия Юи отправятся на Международную космическую станцию (МКС) ориентировочно в 2025 году. Об этом сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Они будут находиться на станции поочередно примерно по шесть месяцев. В их обязанности будут входить обслуживание японского модуля "Кибо" и несколько научных экспериментов. Как ожидается, на станцию их доставит космический корабль NASA.

Юи и Ониси ранее уже работали на МКС в 2015 году и 2016 году соответственно.

JAXA заявляло о планах продлить до 2030 года участие в проекте МКС. Сейчас JAXA располагает штатом из семи астронавтов, их средний возраст - 52 года. К 2030-м годам, когда ожидается активное освоение Луны, из них в строю останутся только двое, а остальным придется уйти на пенсию. В связи с этим японское агентство занимается активным отбором новых кандидатов в астронавты. 

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Страны
Япония
Компании
JAXA
Проекты
Луна
МКС
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