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Интерфакс-АВН

Россия предложит Индии совместно создать легкий танк

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А.Михеев
А.Михеев.
Источник изображения: militarynews.ru

Дубай. 14 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - "Рособоронэкспорт" предложит индийской стороне проект по созданию легкого танка, заявил глава компании Александр Михеев.

"В настоящее время успешно сотрудничаем с индийскими государственными и частными предприятиями, совместно выходим на тендеры министерства обороны Индии с учетом всех требований локализации производства", - заявил Михеев "Интерфаксу" в рамках Dubai Airshow 2023.

"Планируем вместе с партнерами предложить легкий танк, который будет совместно разработан на базе имеющегося в России и Индии технологического задела", - сказал глава "Рособоронэкспорта".

Он отметил, что в настоящее время компания "обсуждает ряд проектов по взаимодействию в рамках совместных разработки и производства стрелкового оружия, бронетехники, авиации, боеприпасов" с партнерами по всему миру.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
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