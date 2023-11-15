"Рособоронэкспорт" ведет консультации со странами Ближнего Востока по облику Checkmate

Партнерам переданы предложения по проекту, сообщил гендиректор компании Александр Михеев

ДУБАЙ, 14 ноября. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") проводит консультации со странами Ближнего Востока по облику и техническим характеристикам легкого тактического самолета Checkmate, партнерам переданы предложения по проекту. Об этом ТАСС заявил генеральный директор компании Александр Михеев на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023.

"Презентации разработанного в ОАК [Объединенная авиастроительная корпорация] легкого тактического самолета Checkmate, прошедшие на [авиасалоне] МАКС-2021 и Dubai Airshow в 2021 году, вызвали повышенный интерес к нему со стороны ряда стран Ближнего Востока, которые стремятся к промышленной независимости и хотят работать в том числе в формате технологического партнерства. Мы проводим с ними консультации по облику и техническим характеристикам такого самолета нового поколения, в создании которого они хотели бы принимать участие. В данный момент Ростех ведет подготовку производства для сборки первых образцов истребителя", - сказал Михеев.

"В настоящее время партнерам переданы предложения по проекту", - добавил глава компании.

Легкий тактический самолет Checkmate разработки компании "Сухой" (в составе Объединенной авиастроительной корпорации) был впервые представлен на авиасалоне МАКС-2021. Зарубежная презентация истребителя состоялась на авиасалоне Dubai Airshow 2021 в ОАЭ.

Checkmate включает в себя все самые передовые разработки, в том числе открытую архитектуру построения в интересах заказчика и уникальные технологии искусственного интеллекта. Самолет выполнен с применением технологий малозаметности, оснащен внутрифюзеляжным отсеком для авиационных средств поражения класса "воздух-воздух" и "воздух-земля".

Масса полезной нагрузки превышает семь тонн. Истребитель сможет одновременно поражать до шести целей. Скорость однодвигательного самолета составит 1,8 Маха, а боевой радиус - 3 тыс. км.