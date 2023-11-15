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ТАСС

В ФРГ заявили, что продолжат снабжать Украину оружием и обучать военнослужащих

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Министр обороны ФРГ Борис Писториус
Министр обороны ФРГ Борис Писториус.
Источник изображения: EPA-EFE/ Anna Szilagyi

По данным Bild, правительство Германии намерено увеличить в 2024 году военную помощь Украине с €4 млрд до €8 млрд

БРЮССЕЛЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Германия продолжит снабжать Украину средствами, необходимыми для защиты воздушного пространства и критической инфраструктуры в зимний период. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в Брюсселе.

"Вторую зиму подряд мы продолжим поддерживать [киевские власти] всем, чем возможно. Мы продолжим следовать этой линии", - сказал он. "Мы хорошо продвигаемся в обучении украинских солдат, сейчас мы на отметке 8 тыс. военнослужащих, к концу года, надеемся, будет 10 тыс.", - добавил Писториус.

Как ранее сообщила газета Bild, правительство Германии намерено увеличить в 2024 году военную помощь Украине с €4 млрд до €8 млрд. В начале текущего месяца правительство ФРГ сообщило о поставках Украине ранее еще 25 танков Leopard 1A5, обещанных до этого. В новую партию переданного Киеву оружия тогда также вошли разведывательные беспилотники и радары. Общий объем помощи Украине со стороны ФРГ - гуманитарной, финансовой и военной - за последние полтора года составил около €24 млрд. 

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Страны
Германия
Украина
Продукция
Leopard-1
Проекты
БПЛА
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