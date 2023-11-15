Первая партия собранных российско-индийским предприятием АК-203 проходит испытания

Премьер-министр Индии Нарендра Моди ранее объявил о создании совместного индийско-российского предприятия по производству в стране автоматов Калашникова

ДУБАЙ, 14 ноября. /ТАСС/. Первая партия выпущенных на совместном российско-индийском предприятии автоматов АК-203 проходит испытания. Об этом ТАСС сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023.

"Организация производства в Индии автоматов АК-203 ведется в соответствии с контрактными документами, развернуто их серийное производство. Изготовлена первая партия автоматов, которая в настоящее время проходит испытания", - сказал он.

В марте 2019 года премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о создании совместного индийско-российского предприятия по производству в стране автоматов Калашникова. Совместное предприятие IRRPL по выпуску АК-203 создано на заводе в районе города Корва в округе Амети индийского штата Уттар-Прадеш. В январе текущего года в пресс-службе Рособоронэкспорта сообщили о начале выпуска автоматов Калашникова АК-203 на совместном российско-индийском предприятии.