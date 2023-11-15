На космодром Байконур доставили второй спутник "Арктика-М"

Он пройдет предпусковую подготовку, заправку топливом и стыковку с разгонным блоком в монтажно-испытательном корпусе

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Метеорологический космический аппарат "Арктика-М" № 2, запуск которого запланирован на середину декабря, доставлен на космодром Байконур. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"13 ноября из международного аэропорта Шереметьево авиатранспортом на космодром Байконур доставлен космический аппарат "Арктика-М" № 2", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спутник пройдет предпусковую подготовку, заправку топливом и стыковку с разгонным блоком в монтажно-испытательном корпусе. На орбиту аппарат будет выведен с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1б".

Первый спутник "Арктика-М" был запущен с космодрома Байконур 28 февраля 2021 года. Спутники обеспечат круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана, а также постоянную и надежную связь.

В декабре 2022 года в НПО им. С. А. Лавочкина заявили, что спутниковая группировка будет расширена до четырех аппаратов. Как уточнили на предприятии, такая группировка позволит сократить периодичность съемки полярной области и детализировать краткосрочные прогнозы погоды, повысить оперативность обнаружения и мониторинга опасных природных явлений и ЧС в Арктике.