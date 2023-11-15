Войти
ТАСС

На космодром Байконур доставили второй спутник "Арктика-М"

187
0
0
Гидрометеорологический спутник "Арктика-М"
Гидрометеорологический спутник "Арктика-М".
Источник изображения: © Пресс-служба АО "Российские космические системы"

Он пройдет предпусковую подготовку, заправку топливом и стыковку с разгонным блоком в монтажно-испытательном корпусе

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Метеорологический космический аппарат "Арктика-М" № 2, запуск которого запланирован на середину декабря, доставлен на космодром Байконур. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"13 ноября из международного аэропорта Шереметьево авиатранспортом на космодром Байконур доставлен космический аппарат "Арктика-М" № 2", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спутник пройдет предпусковую подготовку, заправку топливом и стыковку с разгонным блоком в монтажно-испытательном корпусе. На орбиту аппарат будет выведен с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1б".

Первый спутник "Арктика-М" был запущен с космодрома Байконур 28 февраля 2021 года. Спутники обеспечат круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана, а также постоянную и надежную связь.

В декабре 2022 года в НПО им. С. А. Лавочкина заявили, что спутниковая группировка будет расширена до четырех аппаратов. Как уточнили на предприятии, такая группировка позволит сократить периодичность съемки полярной области и детализировать краткосрочные прогнозы погоды, повысить оперативность обнаружения и мониторинга опасных природных явлений и ЧС в Арктике. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
НПО Лавочкина
Роскосмос
Проекты
Арктика
Байконур
Союз-2 РН
Похожие новости
20.02.2021
Спутник "Арктика-М" запустят с космодрома Байконур 28 февраля
23.11.2020
OneWeb запланировала на 17 декабря запуск 36 спутников связи с космодрома Восточный
26.10.2020
На космодроме Восточный началась подготовка к запуску ракеты со спутниками OneWeb
14.05.2020
Пентагон планирует оказать финансовую помощь обанкротившейся спутниковой компании OneWeb
21.09.2009
Метеоспутник "Метеор-М" успешно выведен на целевую орбиту
19.08.2009
Роскосмос и Германский арокосмический центр подписали соглашение о сотрудничестве в реализации проекта "Спектр-РГ"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.11 01:56
  • 4
В России оценили перспективы танка Abrams
  • 15.11 00:43
  • 56720
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.11 22:00
  • 2
Броня мощней, чем у М2 "Брэдли": такие БТР не помешали бы нашей пехоте
  • 14.11 15:45
  • 14
"Только самая жесткая централизация". Почему ЧВК нужно ликвидировать
  • 14.11 12:51
  • 254
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 14.11 12:45
  • 466
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 14.11 12:34
  • 1
Названа главная особенность российского истребителя пятого поколения Checkmate
  • 14.11 12:30
  • 1
В России рассказали о впечатляющих характеристиках Checkmate
  • 14.11 04:34
  • 1
Шах и мат: на что способен самолет-невидимка Checkmate
  • 13.11 17:26
  • 1
Forbes: ВСУ должны изменить тактику использования танков Leopard
  • 13.11 15:20
  • 1
Почему палестинцы не покидают Газу?
  • 13.11 15:00
  • 2
Стратосфера влияния: зачем России новый разведывательно-ударный комплекс
  • 13.11 05:09
  • 9
Новая артсистема даст России огневое превосходство над ВСУ
  • 13.11 02:27
  • 0
О прорыве "стратегической" обороны.
  • 12.11 19:54
  • 1
Соглашение России и Киргизии об объединенной системе ПВО вступило в силу