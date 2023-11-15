Заключен контракт на поставку системы ПВО/ПРО "Дэвид Слинг" ВС Финляндии

ЦАМТО, 14 ноября. Генеральный директор Минобороны Израиля генерал-майор запаса Эйял Замир подписал контракт на поставку ВС Финляндии комплекса ПВО/ПРО "Дэвид Слинг" (David’s Sling / Праща Давида).

Как сообщило Минобороны Израиля, стоимость заказа составила 1,3 млрд. шекелей (около 317 млн. евро). В церемонии подписания контракта приняли участие посол Финляндии в Израиле Нина Нордсторм и военный атташе Финляндии полковник Оула Астельйоки.

Система ПВО/ПРО "Дэвид Слинг" предназначена для защиты от ракет малой/средней дальности, оперативно-тактических ракет, крылатых ракет, реактивных снарядов больших калибров, самолетов и БЛА. Она разработана Rafael Advanced Defense Systems совместно с американской Raytheon по заказу МО Израиля.

Rafael выступает основным подрядчиком проекта и поставляет средства связи, Raytheon поставляет ракету-перехватчик "Станнер" и пусковую установку, Israel Aerospace Industries (IAI) – многофункциональную РЛС EL/M-2084, а Elbit Systems – пункт управления Golden Almond.

Как сообщал ЦАМТО, в апреле 2023 года МО Финляндии объявило, что предоставило командованию Вооруженных сил страны разрешение на закупку комплекса "Дэвид Слинг" в качестве новой системы ПВО дальнего действия.

Поставщиком системы выбрана израильская компания Rafael Advanced Defense Systems. Стоимость закупки (без НДС) составляет около 317 млн. евро (345 млн. долл.). Это первый экспортный заказ на систему, которая эксплуатируется ВС Израиля с 2017 года.

Закупка включает основной контракт на сумму около 213 млн. евро (без НДС) и сразу же реализованные опционы на сумму около 103 млн. евро (без НДС). Соглашение включает и дополнительные опционы, в случае реализации которых, общая стоимость закупки возрастет еще на 216 млн. евро (без НДС). Реализация данных опционов требует отдельного решения.

Поскольку "Дэвид Слинг" является системой, разработанной Израилем совместно с США, для ее продажи в Финляндию требовалось разрешение правительства Соединенных Штатов, которое было получено в августе 2023 года.

Предполагается, что предприятия финской промышленности совместно с Rafael и Raytheon примут участие в интеграции систем, а также в поставках элементов командования и боевого управления для комплекса.

Мобильная пусковая установка комплекса "Дэвид Слинг" размещена на буксируемом полуприцепе, оснащена 12 ТПК с ракетами вертикального старта, что позволяет поражать цели в секторе 360 град. Перехватчик "Станнер" представляет собой двухступенчатую трехимпульсную высокоманевренную ракету, оснащенную стартовым ускорителем увеличенного диаметра и маршевым двигателем. В носовой части боеприпаса размещена многорежимная система наведения, в состав которой, предположительно, входит активная радиолокационная ГСН миллиметрового диапазона, а также двухдиапазонная инфракрасная ГСН. Длина ракеты – около 3 м, стартовая масса – 100 кг. ЗУР развивает скорость до 7,5M и поражает цель методом прямого удара кинетической боевой части (hit-to-kill). Точные характеристики комплекса не раскрываются, однако считается, что он позволяет поражать цели на высотах свыше 15 км и дальностях до 250 км.