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ТАСС

В ФСВТС рассказали о строительно-монтажных работах на заводе "Калашникова" в Венесуэле

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АК-103
Макет автомата Калашникова АК-103.
Источник изображения: forum.guns.ru

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев также выразил уверенность в том, что стороны "приложат максимальные усилия для своевременного запуска объекта"

ДУБАЙ, 14 ноября. /ТАСС/. Строительно-монтажные работы ведутся на создаваемом в Венесуэле совместном с Россией предприятии по производству автоматов Калашникова. Об этом ТАСС сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023.

"В настоящее время строительно-монтажные работы на создаваемом предприятии по лицензионному производству автоматов Калашникова в Венесуэле продолжаются в соответствии с согласованными с партнерами календарными графиками. Имеются взаимные обязательства сторон по решению технических и организационных вопросов", - сообщил он.

Шугаев также выразил уверенность в том, что стороны "приложат максимальные усилия для своевременного запуска объекта".

В мае 2022 года пресс-служба "Калашникова" сообщала, что концерн столкнулся с трудностями во время организации поставок, необходимых для реализации проекта по строительству завода в Венесуэле, что ставило под вопрос запуск производства в том же году, как было намечено. Позже, в июне того же 2022-го на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент концерна Алан Лушников заверил, что компания все же планирует достроить завод по производству автоматов в Венесуэле. Новые сроки при этом не уточнялись. Как сообщил Лушников в октябре 2023 года в ходе Первого российского оружейного форума, "Калашников" делает все необходимое для реализации проекта.

Dubai Airshow - одна из крупнейших международных аэрокосмических выставок. Мероприятие проводится раз в два года, Россия принимает в нем участие с 1993-го. В этом году на авиасалоне будут представлены 20 национальных павильонов, свою продукцию представят свыше 1 400 производителей, которые покажут более 180 летательных аппаратов. Выставка проходит с 13 по 17 ноября. 

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Венесуэла
Россия
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АК-74 "Калашников"
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