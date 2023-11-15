Войти
Известия.ru

В «Ростехе» сообщили о росте боевых возможностей Су-57

193
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Ростех»: боевые возможности истребителя Су-57 продолжают расти

Боевые возможности истребителя пятого поколения Су-57 наращиваются, внедряются самые современные технологии. Об этом 14 ноября «РИА Новости» сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

Отмечается, что платформа Су-57 эволюционирует, эффективность истребителя продолжает расти.

«Что касается силовых установок, то самолет Су-57 адаптирован под применение двигателя как первого, так и второго этапа. Даже с двигателем первого этапа истребитель отвечает основным требованиям к самолету пятого поколения», — добавили в «Ростехе».

В настоящее время Су-57 проходит летные испытания с двигателем второго этапа, рассказали в госкорпорации. Там подчеркнули, что в рамках действующего серийного контракта запланирована поставка самолета с новым двигателем.

Ранее, 13 октября, бывший офицер спецназа полковник в отставке Анатолий Матвийчук назвал «Известиям» преимущества истребителя пятого поколения Су-57. По его словам, он превосходит все истребители четвертого поколения по скорости, маневренности и огневой мощи. Кроме того, он малозаметен.

Накануне о превосходстве Су-57 над зарубежными аналогами по огневой мощи также писал журнал Military Watch. Издание отметило, что одним из главных преимуществ самолета является возможность использовать ракету P-37М, которая эффективно применяется в зоне специальной военной операции. В частности, он может поражать цели на дальности 400 км, что в два раза превышает тот же показатель аналогов из США и Китая.


Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Он создан с применением технологий малозаметности и способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели противника.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
ПАК ФА
Компании
Ростех
Проекты
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
23.07.2021
Авиапром начинает большую шахматную партию
01.04.2019
Россия предложила Китаю Су-57Э
03.09.2018
Площадка для оружия и пространство для общения
22.12.2016
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере в 2017 году
18.10.2016
Россия и Индия заключили наконец сделку о поставках С-400
04.03.2015
Работа в условиях острой конкуренции
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.11 01:56
  • 4
В России оценили перспективы танка Abrams
  • 15.11 00:43
  • 56720
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.11 22:00
  • 2
Броня мощней, чем у М2 "Брэдли": такие БТР не помешали бы нашей пехоте
  • 14.11 15:45
  • 14
"Только самая жесткая централизация". Почему ЧВК нужно ликвидировать
  • 14.11 12:51
  • 254
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 14.11 12:45
  • 466
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 14.11 12:34
  • 1
Названа главная особенность российского истребителя пятого поколения Checkmate
  • 14.11 12:30
  • 1
В России рассказали о впечатляющих характеристиках Checkmate
  • 14.11 04:34
  • 1
Шах и мат: на что способен самолет-невидимка Checkmate
  • 13.11 17:26
  • 1
Forbes: ВСУ должны изменить тактику использования танков Leopard
  • 13.11 15:20
  • 1
Почему палестинцы не покидают Газу?
  • 13.11 15:00
  • 2
Стратосфера влияния: зачем России новый разведывательно-ударный комплекс
  • 13.11 05:09
  • 9
Новая артсистема даст России огневое превосходство над ВСУ
  • 13.11 02:27
  • 0
О прорыве "стратегической" обороны.
  • 12.11 19:54
  • 1
Соглашение России и Киргизии об объединенной системе ПВО вступило в силу