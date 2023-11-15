Истребители пятого поколения Су-57 начинают оснащать двигателем второго этапа

ЦАМТО, 14 ноября. Боевые возможности истребителя пятого поколения Су-57 растут, его начинают оснащать двигателем второго этапа ("изделие 30"), сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу госкорпорации "Ростех".

"Платформа Су-57 эволюционирует. Наращиваются ее боевые возможности, в машину внедряются самые современные технологии. То есть ее эффективность продолжает расти. Что касается силовых установок, то Су-57 адаптирован под применение двигателя как первого, так и второго этапа. Даже с двигателем первого этапа истребитель отвечает основным требованиям к самолету пятого поколения", – отметили собеседники агентства.

В пресс-службе добавили, что сейчас истребитель проходит летные испытания с двигателем второго этапа, и уже в рамках действующего серийного контракта планируется поставка самолета с новым двигателем.

Как напоминает агентство, серийные поставки Су-57 в ВКС России начались в 2022 году. В рамках действующей госпрограммы вооружения до 2027 года ВКС должны получить 76 ед. Су-57. По данным из открытых источников, ранее на вооружении числилось шесть таких истребителей, а к концу 2024 года ВКС передадут еще 22 ед.