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Военное обозрение

Российский комплекс РЭБ «Сапфир» получил возможность подавлять все типы беспилотников, включая FPV-дроны

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Источник изображения: topwar.ru

Российский противодроновый комплекс "Сапфир" был модернизирован с учетом опыта применения систем РЭБ в спецоперации. Как заявил представитель делегации концерна "Радиоэлектронные технологии", обновленный "Сапфир" научился подавлять FPV-дроны.

Специалисты ВНИИ "Градиент" провели работу по модернизации комплекса радиоэлектронной борьбы "Сапфир", увеличив диапазон частот и сделав комплекс модульным. Обновленный "Сапфир" способен подавлять все типы беспилотников, используемых противником, включая FPV-дроны. Предназначен "Сапфир" для прикрытия от беспилотников различных объектов.

Мы увеличили диапазон частот "Сапфира" — от 300 мегагерц до шести гигагерц. Теперь это уже модульная конструкция, которая позволяет расширять диапазон частот, соответственно, обновленный комплекс способен подавлять все известные типы дронов, в том числе FPV-дроны, которые применяются в СВО и приносят наибольший урон

- приводит РИА Новости слова представителя "Радиоэлектронных технологий".

Об испытаниях модернизированной версии "Сапфира" сообщалось в конце июля этого года, комплекс применялся для прикрытия подразделений инженерных войск, выполнявших свои задачи в зоне спецоперации. Как уже сообщалось, "Сапфир" способен обнаруживать беспилотники на дистанции до 30 км, а противодействовать на максимальном расстоянии до 5 км. "Сапфир" автоматически классифицирует дрон, подает сигнал тревоги, после чего нейтрализует его. При этом он может эффективно действовать не только против дронов, но и против наземных станций управления.

Как ранее пояснили в Ростехе, "Сапфир" способен обнаруживать и классифицировать дроны самолетного типа, микро- и минидроны весом до 250 г, а также кустарные беспилотники.

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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