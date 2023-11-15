Войти
Интерфакс-АВН

Имитация годового космического полета стартует в России

189
0
0
Наземный экспериментальный комплекс, где проходил изоляционный эксперимент SIRIUS-2021 по имитации полета и высадке на Луну
Наземный экспериментальный комплекс, где проходил изоляционный эксперимент SIRIUS-2021 по имитации полета и высадке на Луну.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Москва. 14 ноября. ИНТЕРФАКС - Международный эксперимент по имитации межпланетного космического полета SIRIUS-23 продолжительностью 365 суток стартует во вторник на базе Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН.

Проект SIRIUS - изоляционный эксперимент, воспроизводящий основные характеристики перспективной межпланетной экспедиции. Главной целью эксперимента станет изучение механизмов адаптации человеческого организма к условиям годовой изоляции.

В основной состав испытателей вошли: командир экипажа Юрий Чеботарев (Россия), врач Ксения Орлова (Россия), бортинженер Анжелика Парфенова (Россия), а также исследователи Рустам Зарипов (Россия), Ксения Шишенина (Россия) и Ольга Мастицкая (Белоруссия).

7 ноября директор ИМБП РАН Олег Орлов сообщил, что план эксперимента будет включать порядка 70 научных программ.

По его словам, в эксперименте примут участие ряд международных организаций, а также ученые из Индии, США, Турции, Канады и других стран.

В рамках проекта SIRIUS (Scientific International Research In Unique terrestrial Station) на базе наземного экспериментального комплекса ИМБП РАН моделируются космические полеты.

Задача проекта - обеспечение возможности освоения космоса за пределами низкой околоземной орбиты, что позволит снизить риски для здоровья и работоспособности человека благодаря целевой программе фундаментальных, прикладных и операционных исследований.

Первый эксперимент в рамках проекта продлился 17 суток и был проведен в ноябре 2017 года, с марта по июль 2019 было проведено уже четырехмесячное исследование.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Индия
Канада
Россия
США
Турция
Похожие новости
10.01.2023
Аналитики Запада: НАТО в конфликте с коалицией КНР-РФ-Иран-КНДР проиграет
16.06.2021
Страна себе на уме
12.12.2018
Основные тенденции украинского оружейного экспорта и импорта в 2018 году
24.10.2012
«Интерполитех» - главное мероприятие федерального значения в сети выставок по безопасности, проходящих в России и СНГ
11.09.2012
Более 300 компаний из 35 стран примут участие в работе "Авиасвит-XXI-2012"
25.04.2012
В этом году Вооруженные силы РК празднуют 20-летие со дня основания
28.07.2011
За последние 10 лет США расширили свою военную сеть в мире ("OpEdNews.com", США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.11 01:56
  • 4
В России оценили перспективы танка Abrams
  • 15.11 00:43
  • 56720
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.11 22:00
  • 2
Броня мощней, чем у М2 "Брэдли": такие БТР не помешали бы нашей пехоте
  • 14.11 15:45
  • 14
"Только самая жесткая централизация". Почему ЧВК нужно ликвидировать
  • 14.11 12:51
  • 254
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 14.11 12:45
  • 466
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 14.11 12:34
  • 1
Названа главная особенность российского истребителя пятого поколения Checkmate
  • 14.11 12:30
  • 1
В России рассказали о впечатляющих характеристиках Checkmate
  • 14.11 04:34
  • 1
Шах и мат: на что способен самолет-невидимка Checkmate
  • 13.11 17:26
  • 1
Forbes: ВСУ должны изменить тактику использования танков Leopard
  • 13.11 15:20
  • 1
Почему палестинцы не покидают Газу?
  • 13.11 15:00
  • 2
Стратосфера влияния: зачем России новый разведывательно-ударный комплекс
  • 13.11 05:09
  • 9
Новая артсистема даст России огневое превосходство над ВСУ
  • 13.11 02:27
  • 0
О прорыве "стратегической" обороны.
  • 12.11 19:54
  • 1
Соглашение России и Киргизии об объединенной системе ПВО вступило в силу