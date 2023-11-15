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ТАСС

Ростех представил новейшую линейку парашютных систем на Dubai Airshow

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ДАЛЬНОЛЕТ
Cистема парашютная специального назначения (проектное название ДАЛЬНОЛЕТ).
Источник изображения: http://www.ivparachute.ru/

Все представленные образцы уже производятся серийно

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" впервые на Ближнем Востоке представила линейку новейших парашютных систем в рамках Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2023. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

"В российской экспозиции на международной выставке Dubai Airshow 2023 демонстрируется широкий ряд изделий - от парашютных систем специального назначения до систем доставки грузов и техники. Участники и гости выставки смогут ознакомиться с парашютами специального назначения "Дальнолет" и "Беркут-2", - заявили в госкорпорации. Также в Дубае представлена двухместная парашютная система специального назначения "Тандем-400".

Как подчеркнули в авиационном кластере Ростеха, все представленные образцы уже производятся серийно. "Некоторые из них успешно эксплуатируются отечественными силовыми ведомствами. Есть и такие, которые уже по достоинству оценены иностранными заказчиками, как, например, парашютная система "Беркут-2". Здесь, на площадке, мы отмечаем значительный интерес зарубежных специалистов к российской парашютной технике", - отметили в организации.

Dubai Airshow - одна из крупнейших международных аэрокосмических выставок. Мероприятие проводится раз в два года, Россия принимает в нем участие с 1993 года. В этом году на авиасалоне представлены 20 национальных павильонов. Свою продукцию продемонстрируют свыше 1 400 производителей, которые покажут более 180 летательных аппаратов. Выставка проходит с 13 по 17 ноября. 

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Страны
Россия
Компании
Ростех
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