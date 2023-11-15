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ТАСС

Newsweek: победа Киева возможна только при масштабном вмешательстве Вашингтона

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Источник изображения: AP Photo/ Libkos

По данным журнала, в Конгрессе США отметили, что не пойдут на такие меры

НЬЮ-ЙОРК, 14 ноября. /ТАСС/. Украина может победить в конфликте только при масштабном вмешательстве США, что маловероятно сейчас. Об этом сообщил в воскресенье журнал Newsweek со ссылкой на источник в Конгрессе США.

"Давайте посмотрим правде в глаза: конфликт на Украине идет не очень хорошо. Чтобы Украина одержала победу <...>, США придется не только придерживаться нынешнего курса, нам придется увеличить свою вовлеченность в несколько раз. К сожалению, мы на такое не пойдем <...>, сейчас речь о том, сохраним ли мы вообще текущей курс", - подчеркнул источник в Конгрессе. Необходимый для победы Киева уровень вмешательства США требует "невиданных со времен поздней холодной войны приверженности и лидерства" со стороны Вашингтона, уточняет он.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что администрация Соединенных Штатов израсходовала около 96% финансовых средств, которые были выделены на оказание помощи Украине.

Администрация США направила в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в США 1 октября 2024 финансовом году - прежде всего на оказание помощи Украине и Израилю, а также на противодействие Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с Байденом хотела бы получить порядка $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса остается под вопросом. Некоторые республиканцы как в Палате представителей, так и в Сенате Конгресса США в последнее время публично высказывались против продолжения оказания Киеву дальнейшей финансовой помощи. 

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Страны
Израиль
Китай
Россия
США
Украина
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