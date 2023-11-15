Стало известно, почему Италия затягивает с новым пакетом помощи Киеву

Восьмой пакет помощи, объявленный Римом еще в октябре, так и не дошел до Киева, пишет FQ. Это объясняется дефицитом военных ресурсов в стране, а также смещением внимания на войну в Газе. Как отмечается в статье, премьер Италии Мелони создает видимость поддержки Украины, поскольку опасается негативной реакции в обществе.

О межведомственном постановлении, в соответствии с которым итальянское правительство должно направить восьмой пакет вооружений и помощи Украине, было объявлено еще 3 октября министром иностранных дел Антонио Таяни (Antonio Tajani). Однако с тех пор оно не было ни опубликовано, ни представлено в парламентский комитет по безопасности, который держит в секрете информацию о военных поставках со стороны Италии с самого начала конфликта в Киеве.

Восьмой пакет помощи маловероятен и появится не скоро, согласно некоторым источникам в правительстве Мелони, попросивших об анонимности, так как они не уполномочены говорить на эту тему.

В правительстве и министерстве обороны Италии заявляют об "осторожности" в отношении дальнейшей помощи Украине. Это объясняется двумя причинами. Во-первых, ограниченными запасами итальянских вооруженных сил, которые пока не гарантируют стабильной и долговременной поддержки украинской армии. А во-вторых, правительство Мелони не намерено демонстрировать приверженность вооруженной поддержке только Киева в то время, когда усилия Рима переключились на войну в Израиле. В центре внимания теперь война в Газе, заявил представитель МИДа Италии.

Поскольку правительство уже подвергается нападкам со стороны оппозиции за излишне экстремистскую и произраильскую позицию, возникает опасение, что в случае принятия нового указа о поставке оружия в Киев, давление со стороны левоцентристских сил может усилиться. Тем более что через несколько недель официально начнется избирательная кампания по выборам в Европарламент, а вооруженная поддержка Украины остается крайне непопулярной в обществе. “Есть большая усталость, — сказала Мелони 18 сентября в беседе с двумя российскими пранкерами Вованом и Лексусом, — нам нужно найти выход”. С тех пор как этот знаменитый розыгрыш получил международную огласку, Мелони не общалась напрямую с президентом Украины Владимиром Зеленским, утверждают во Дворце Киджи, резиденции премьер-министра.

О восьмом пакете помощи было объявлено в начале октября министром иностранных дел Таяни во время его визита в Киев вместе с европейскими коллегами. Однако его заявление вызвало напряженность в правительстве Италии: министр обороны Гвидо Крозетто (Guido Crosetto) невозмутимо ответил, что исполнительная власть все еще "оценивает" возможности, демонстрируя раздражение по поводу заявления министра иностранных дел, который объявил об этом, не посоветовавшись с ним. Крозетто также сообщил о своей готовности выступить перед парламентом после протестов лидера "Движения 5 звезд" Джузеппе Конте, но все отложили. Даже Мелони в эти дни проявляла осторожность, говоря о возможном "влиянии на общественное мнение" и заверяя, что не хочет "истощать государственные запасы".

Через несколько дней, 6 октября, на саммите в Малаге (Испания), Мелони встретилась с Зеленским и подтвердила готовность продолжать поддерживать Украину в том числе системами противовоздушной обороны. Однако в этом вопросе существует определенное сопротивление со стороны итальянского оборонного ведомства, поскольку запасы практически исчерпаны. Поэтому не исключено, что новый пакет помощи может носить чисто символический характер. Что касается сроков предоставления восьмого пакета, то министерство обороны поясняет, что это должно быть сделано до конца года, подтверждая, что о быстрых сроках речи не идет.

Задержка с новым межведомственным постановлением и решение более не говорить открыто о вооруженной поддержке Украины объясняется политико-коммуникативной стратегией правительства Мелони: поддерживать Киев и НАТО, но не слишком афишировать это, опасаясь все более нетерпимого отношения в обществе к этому вопросу, тем более после блокады Газы. В ближайшие недели, по мере приближения европейских выборов, эта позиция станет еще более очевидной.

Автор статьи: Джакомо Сальвини (Giacomo Salvini)