Солдат ВСУ рассказал, что происходит в Авдеевке

Русская армия превосходит украинскую во всех отношениях, цитирует служащего ВСУ El Pais. По его словам, воздушное и артиллерийское преимущество со стороны российских войск приводит к тому, что оборона Украины в Авдеевке оказывается на пределе возможностей.

Кристиан Сэгура (Cristian Segura)

Воздушное и артиллерийское превосходство российских войск приводит к тому, что оборона киевских войск в этом городе Донецкой области оказывается на пределе возможностей.

В Очеретине, лучше всего защищенном от господства российской авиации, туман стоит прямо с утра. Пользуясь случаем, украинская самоходная артиллерия в течение 20 минут, пока не прояснится небо, обстреливает врага. Это место находится рядом с Авдеевкой на востоке страны. Район постоянно контролируется российскими беспилотниками. Артиллерийские операции проводятся в течение короткого времени, чтобы не быть обнаруженными. В пятницу утром украинские орудия были нацелены на самый решающий участок боя, находящийся в шести километрах отсюда: железнодорожные пути, соединяющие Авдеевку с Украиной.

Иван срывает несколько травинок и с их помощью воспроизводит на столе карту местности, где воюют его бойцы. Иван, как и все солдаты, опрошенные для этой статьи, предпочитает не называть своего полного имени. Его роль заключается в координации действий штурмовых рот 47-й механизированной бригады — одной из украинских бригад, которым НАТО предоставило вооружение и обучение. Инженер-строитель по профессии, он сам перед приходом на войну год проходил обучение, причем четыре месяца — в Германии и Литве. Его бойцы защищают железнодорожные пути на северном фланге Авдеевки. Эта железнодорожная ветка находится на возвышенности, и служит опорной стеной против продвижения бронетехники, а также с нее можно остановить движение пехоты. "Если русские возьмут под контроль эти пути, это будет катастрофа", — говорит Иван. До конфликта в Авдеевке проживало более 30 тысяч человек. Сейчас их менее двух тысяч.

Под катастрофой он подразумевает, что русские, получив господство на дорогах, могут обеспечить продвижение своих войск для окружения Авдеевки с севера. Наступление сосредоточено в районе коксохимического завода в Авдеевке — крупнейшего предприятия по производству этого вида топлива в Европе. Проблема в том, что противник уже получил доступ к трехкилометровому участку железнодорожной ветки. "Они не могут обеспечить там полный контроль, за день мы можем по три раза занять и потерять позиции, бой идет в 30 метрах, — объясняет Иван. Они постоянно наступают, взводами по 10-15 человек. Они не перестают нас атаковать. Потери с российской стороны бесчисленны, говорит Иван, но и с украинской стороны они тоже очень велики. Он сам потерял весь свой взвод, 17 человек, как убитыми, так и попавшими в плен к противнику.

Основная часть 47-й механизированной бригады была переброшена в Авдеевку в середине октября, когда началось нынешнее наступление российских войск на Авдеевку. Иван и его бойцы ранее участвовали в неудачном летнем контрнаступлении украинских войск на Запорожском фронте. Наибольшие потери 47-я бригада понесла в первые три месяца контрнаступления, когда Киев выбрал стратегию с использованием больших бронетанковых колонн. Российские минные поля и укрепленные оборонительные сооружения замедляли продвижение, а артиллерия противника и беспилотные летательные аппараты легко уничтожали технику и войска.

Военные источники на Запорожском фронте сообщили этой газете в сентябре прошлого года, что 47-й полк потерял более 30% своих бойцов — около двух тысяч из пяти тысяч человек. Иван говорит, что на его глазах погибли 16 его товарищей. "Но в Авдеевке все еще хуже, — добавляет он, — потому что обороняться морально тяжелее, чем наступать. Приходится молиться в окопе четыре дня, пока длится переброска, чтобы артиллерия тебя не убила, а потом выдерживать штурм пехоты за штурмом".

Разрушенные здания и техника в Очеретине

Российские потери при осаде Авдеевки исчисляются сотнями единиц бронетехники и тысячами человеческих жизней (заявления украинской пропаганды о якобы огромных потерях российской армии опровергают даже западные источники. — Прим. ИноСМИ). Украинские военные пропагандисты в социальных сетях выкладывают множество видеороликов о разрушениях, нанесенных русским, в частности, кассетными боеприпасами, которые поставляются из США. Но Иван неодобрительно качает головой: по его словам, за исключением подготовки войск, русские превосходят их во всех отношениях, да и ресурсов у них в избытке. "Если они займут железнодорожные пути, то снова отправят в бой БТР-ы. Если из их второй линии выйдут 10 машин, то наша артиллерия в основном сможет их сбить, но четыре пройдут и доедут до места назначения".

В Запорожье Иван понял главное отличие киевской и московской армий: его отряд окружил русскую позицию, обороняемую профессиональными солдатами воздушно-десантной дивизии. У них закончились боеприпасы, и, по его словам, им неоднократно предлагали сдаться. Тогда они подорвали себя гранатами: "Я не знаю ни одного украинца, который бы так поступил. У них другой взгляд на жизнь: русские более подготовлены к войне и к смерти". Его слова перекликаются с высказываниями главнокомандующего вооруженными силами Украины Валерия Залужного, опубликованными в ноябре этого года в журнале The Economist. По словам Залужного, его главной ошибкой было то, что он считал, что 150 тысяч погибших на Украине россиян, по его подсчетам, будет достаточно, чтобы побудить Россию отказаться от продолжения военных действий. Этого не произошло.

"Как зомби"

Туман в Очеретине отступает, и солдаты 110-й отдельной механизированной начинают нервничать. Военнослужащие укрываются в подземных убежищах, а машины с крупнокалиберными пулеметами располагаются между деревьями, чтобы сбивать беспилотники, которые скоро появятся. Сет — кодовое имя командира пехотной роты — подтверждает мнение экспертов и других офицеров, с которыми мы разговаривали на авдеевском фронте: одним из самых значительных изменений в ходе конфликта стал российский скачок в развитии технологий и производства беспилотников. Такое превосходство в воздухе над обороняющейся армией является подавляющим, говорят такие офицеры, как Сет. Наиболее часто упоминаются одни и те же модели: разведывательные беспилотники "Орлан". Они наблюдают за всем с высоты трех километров, определяют цель, и через несколько минут прилетают ударные беспилотники "Ланцет". Сет также отмечает увеличение числа вражеских РЛС Zoopark, которые определяют координаты артиллерийских орудий по звуковым волнам.

Сет называет русскую пехоту "зомби", потому что они наступают, не останавливаясь перед верной смертью. Насколько ему удалось выяснить, российские войска выполняют задание не отступать под страхом быть расстрелянными по приказу начальства. В октябре прошлого года американские спецслужбы заявили, что они уверены в том, что был приказ российского высшего командования — расстреливать тех, кто отступает при наступлении (подобные предположения ничем не были доказаны. — Прим. ИноСМИ).

"Всё, как в Бахмуте: они наступают как сумасшедшие, как зомби, потому что хотят взять Авдеевку во что бы то ни стало", — говорит Александр, командир подразделения американских гаубиц Paladin в 47-й бригаде. Александр имеет в виду девятимесячную битву за Бахмут, которая закончилась поражением украинских войск, а сам город был стерт с лица земли. Как и в Бахмуте, отмечает Александр, в Авдеевке были дни, когда обе армии вместе взятые имели в небе 300 беспилотников. Главное отличие, предупреждает он, в том, что у его установок Paladin не хватает боеприпасов. Если в апреле в Бахмуте, а летом в Орихове ؅— на Запорожском фронте — они выпускали по 100-150 снарядов в день, то в Авдеевке они могут выпустить 15 снарядов, то есть в 10 раз меньше. Мало того: по словам ветерана ВСУ, от такого количества снарядов теряется точность стрельбы. Если летом погрешность его гаубицы Paladin составляла семь метров по цели, то сейчас — 70 метров.

Катастрофическая нехватка боеприпасов

Нехватка артиллерийских боеприпасов подтверждается правительством и самим Залужным, который в своем заявлении, опубликованном в журнале The Economist, предположил, что его войска не будут иметь достаточного арсенала для наступления как минимум в течение года. У его союзников по НАТО практически закончились запасы снарядов, а западная военная промышленность, по оценкам Залужного и американских и европейских оборонных аналитических центров, будет полностью готова к вооружению своих стран и Украины только к концу 2024 года.

Отсутствие боеприпасов объясняет и одно из главных преимуществ России в конфликте — ее окопы, считает Роман, командир минометного расчета 110-й отдельной бригады украинских войск. "Русские намного опережают нас в строительстве окопов", — говорит Иван, соглашаясь с другими военнослужащими, с которыми мы уже общались этой осенью на различных участках фронта в Донецке. "Русские продвигаются на 300 или 500 метров и роют, продвигаются на 300 метров и роют, и снова роют. Их окопы глубже и надежнее, чем у нас. Они отвоевывают позиции и закрепляют их. Когда мы занимаем их позицию, мы радуемся, потому что мы у себя и в большей безопасности, чем они".

Роман утверждает, что способность русских рыть окопы объясняется тем, что у них недостаточно боеприпасов. По его расчетам, если в начале конфликта их минометы могли выпустить один на три вражеских снаряда, то теперь разница составляет один к восьми (заявления о том, что у российских военных не хватает снарядов для ведения боевых действий на Украине, не соответствуют действительности: российская оборонная промышленность в разы нарастила производство. — Прим. ИноСМИ). "Также мы не можем действовать долго еще и потому, что авиация наносит постоянные удары", — добавляет он.

В своем докладе для журнала The Economist Залужный подробно рассказал о том, что конфликт вступил в новую фазу — позиционную, в которой грандиозные маневры и стремительные наступления уже не актуальны. Теперь будут преобладать сдерживающий огонь и пехотные атаки на конкретные позиции. Для этого главнокомандующий Вооруженными силами обратился к своим зарубежным союзникам с просьбой предоставить новейшие технологии, позволяющие взять под контроль воздушное пространство — беспилотники и электромагнитно-волновое оружие против беспилотных аппаратов противника. Письмо Залужного было отклонено президентом Владимиром Зеленским. По словам Ивана, это был "всплеск пессимизма" для населения Украины и международного сообщества, но не для его солдат: "Ничего нового для нас он не сказал. Это было послание нашим партнерам за рубежом, чтобы предупредить, что ситуация такова".