Войти
ТАСС

СМИ: Израиль не против включения в пакет американской помощи Украине и Газе

189
0
0
Флаги Израиля и США
Флаги Израиля и США.
Источник изображения: MIGnews.com

Издание The Times of Israel со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника пишет, что эта помощь должна соответствовать условиям, выдвигаемым Иерусалимом

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 ноября. /ТАСС/. Израиль поддерживает включение президентом США Джо Байденом гуманитарной помощи для Газы в пакет ассигнований на национальную безопасность стоимостью $106 млрд, который он представил Конгрессу в прошлом месяце для финансирования поддержки Вашингтоном безопасности Израиля и Украины. Об этом сообщило издание The Times of Israel со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.

По его словам, Иерусалим не возражает против того, чтобы помощь США Израилю в области безопасности была увязана с помощью Украине. Вместе с тем, по словам чиновника, эта помощь должна соответствовать условиям, выдвигаемым Иерусалимом. Они включают в себя разграничение между краткосрочной чрезвычайной помощью, которая должна быть полностью скоординирована с Израилем, и финансированием послевоенного восстановления Газы.

На прошлой неделе демократы в Сенате Конгресса США заблокировали рассмотрение законопроекта о выделении $14,3 млрд помощи Израилю, который не предусматривает предоставления Вашингтоном дополнительных средств на нужды Украины.

Администрация США направила в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в США 1 октября 2024 финансовом году прежде всего на оказание помощи Украине и Израилю, а также на противодействие Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США хотела бы получить порядка $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается под вопросом. Некоторые республиканцы как в Палате представителей, так и в Сенате Конгресса США публично высказывались в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Китай
Россия
США
Украина
Похожие новости
14.11.2023
После войны в Газе мир не будет прежним
10.11.2023
Госдеп заявил, что Запад не вернет России замороженные активы, пока она не заплатит за СВО
06.11.2023
В Белом доме подтвердили, что Байден не одобрит помощь Израилю без Украины
31.10.2023
В Японии определили "вулканические зоны". Мировая война начнется здесь
31.08.2022
США придется заплатить высокую цену за победу Украины
22.08.2022
На форуме «Армия-2022» состоялась презентация изданной ЦАСТ книги «Чужие войны: новая парадигма»
11.02.2015
«Конец цивилизации начнется с боевых роботов»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.11 01:56
  • 4
В России оценили перспективы танка Abrams
  • 15.11 00:43
  • 56720
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.11 22:00
  • 2
Броня мощней, чем у М2 "Брэдли": такие БТР не помешали бы нашей пехоте
  • 14.11 15:45
  • 14
"Только самая жесткая централизация". Почему ЧВК нужно ликвидировать
  • 14.11 12:51
  • 254
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 14.11 12:45
  • 466
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 14.11 12:34
  • 1
Названа главная особенность российского истребителя пятого поколения Checkmate
  • 14.11 12:30
  • 1
В России рассказали о впечатляющих характеристиках Checkmate
  • 14.11 04:34
  • 1
Шах и мат: на что способен самолет-невидимка Checkmate
  • 13.11 17:26
  • 1
Forbes: ВСУ должны изменить тактику использования танков Leopard
  • 13.11 15:20
  • 1
Почему палестинцы не покидают Газу?
  • 13.11 15:00
  • 2
Стратосфера влияния: зачем России новый разведывательно-ударный комплекс
  • 13.11 05:09
  • 9
Новая артсистема даст России огневое превосходство над ВСУ
  • 13.11 02:27
  • 0
О прорыве "стратегической" обороны.
  • 12.11 19:54
  • 1
Соглашение России и Киргизии об объединенной системе ПВО вступило в силу