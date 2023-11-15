СМИ: Израиль не против включения в пакет американской помощи Украине и Газе

Издание The Times of Israel со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника пишет, что эта помощь должна соответствовать условиям, выдвигаемым Иерусалимом

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 ноября. /ТАСС/. Израиль поддерживает включение президентом США Джо Байденом гуманитарной помощи для Газы в пакет ассигнований на национальную безопасность стоимостью $106 млрд, который он представил Конгрессу в прошлом месяце для финансирования поддержки Вашингтоном безопасности Израиля и Украины. Об этом сообщило издание The Times of Israel со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.

По его словам, Иерусалим не возражает против того, чтобы помощь США Израилю в области безопасности была увязана с помощью Украине. Вместе с тем, по словам чиновника, эта помощь должна соответствовать условиям, выдвигаемым Иерусалимом. Они включают в себя разграничение между краткосрочной чрезвычайной помощью, которая должна быть полностью скоординирована с Израилем, и финансированием послевоенного восстановления Газы.

На прошлой неделе демократы в Сенате Конгресса США заблокировали рассмотрение законопроекта о выделении $14,3 млрд помощи Израилю, который не предусматривает предоставления Вашингтоном дополнительных средств на нужды Украины.

Администрация США направила в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в США 1 октября 2024 финансовом году прежде всего на оказание помощи Украине и Израилю, а также на противодействие Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США хотела бы получить порядка $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается под вопросом. Некоторые республиканцы как в Палате представителей, так и в Сенате Конгресса США публично высказывались в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи.