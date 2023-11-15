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РИА Новости

Kaspersky создал первую в России систему классификации дронов

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Здание офиса компании "Лаборатория Касперского" в Москве
Здание офиса компании "Лаборатория Касперского" в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Kaspersky создал первую в России систему классификации дронов по типам угроз

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. "Лаборатория Касперского" создала первую в России систему классификации дронов по типам опасности, в нее вошли четыре уровня угроз: умеренный, средний, высокий и критический, рассказали РИА Новости в компании.

"Эксперты Kaspersky Antidrone представили первую в России систему классификации гражданских дронов по типам угроз, которые они могут нести. Она основана на статистике инцидентов с дронами в РФ и мире и результатах анализа существующих технологий для защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В ней описаны четыре группы дронов по степени возможной угрозы", - сообщили в "Лаборатории".

Руководитель по развитию бизнеса Kaspersky Antidrone Владимир Клешнин объяснил, что инциденты с дронами "стали головной болью" для различных объектов инфраструктуры: аэропортов, промышленных предприятий и так далее, а стоимость антидрон-систем варьируется от нескольких сотен тысяч рублей до нескольких сотен миллионов рублей. По его словам, такая классификация создаст диалог между регуляторными органами, заказчиками и производителями беспилотников.

Уточняется, что система поделена на четыре уровня угроз. К первому - умеренному уровню - относятся угрозы, которые могут нести обычные дроны из магазина электроники. На них стоит заводская прошивка, используется обычный, не усиленный режим радиосвязи. Далее идет средний уровень угрозы. К нему компания отнесла дроны, которые также можно купить в магазинах бытовой электроники, но у них более высокий уровень помехозащищенности, из-за чего сложнее предотвратить возможную угрозу.

В свою очередь, беспилотники с аппаратно-усиленными передатчиками связи относят к высокому уровню опасности. Они являются еще более помехозащищенными, однако специалисты компании уточнили, что часто такой дрон легче отследить по геолокации, так как он имеет сильное излучение. Беспилотники самолетного типа "Лаборатория" отнесла к последнему, критическому уровню угрозы. Такие дроны летают без использования радиоканала управления по заранее запрограммированным координатам.

Клешнин также объяснил, что основной причиной создания такого рейтинга послужило непонимание заказчиков, что именно поможет им эффективнее защититься от беспилотников. "Надеемся, что она позволит всем заинтересованным сторонам лучше разбираться в дронах и осознанно подходить к выбору системы защиты от них", - добавил он.

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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