Усовершенствованный БТР-82А с новым корпусом получит разные боевые модули

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Одной из главных бронированных новинок 2023 года можно считать впервые показанный на Международном военно-техническом форуме "Армия" улучшенный БТР-82. В средствах массовой информации его также называют БТР-22.

Как отмечает "РГ: русское оружие", у этой боевой машины радикально изменили компоновку. Теперь 330-сильный дизельный двигатель расположен в передней части справа.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Как известно, на всех серийных отечественных бронетранспортерах, начиная с поступившего на вооружение в самом конце 50-х БТР-60П, силовые установки находились в задней части корпуса.

Теперь же в корме имеются две двери, дающие возможность мотострелкам попадать в десантное отделение, рассчитанное на восемь военнослужащих. Конструкторы также усилили защиту, в том числе от мин и фугасов.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Уже известно, что на бронемашине отработано применение двух боевых отделений: аналогичного тому, что уже используется на эксплуатирующихся в войсках "восемьдесят вторых" и новом - необитаемом, получившем обозначение "Баллиста". На последнем кроме 30-мм пушки и пулемета имеется комплекс управляемого ракетного вооружения, позволяющий бороться с тяжелой бронетехникой. Не исключена возможность установки и других башен.

Демонстрировавшийся на "Армии" образец не имел возможности преодолевать водные препятствия вплавь, однако, как считают специалисты, амфибийная версия будет востребована в разведывательных подразделениях и частях морской пехоты.