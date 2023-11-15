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РИА Новости

В "Ростехе" рассказали о росте боевых возможностей истребителя Су-57

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Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Катаев

"Ростех": боевые возможности истребителя пятого поколения Су-57 растут

ДУБАЙ, 14 ноя — РИА Новости. Боевые возможности истребителя пятого поколения Су-57 растут его начинают оснащать двигателем второго этапа ("изделие 30"), сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

"Платформа Су-57 эволюционирует. Наращиваются ее боевые возможности, в машину внедряются самые современные технологии. То есть ее эффективность продолжает расти. Что касается силовых установок, то самолет Су-57 адаптирован под применение двигателя как первого, так и второго этапа. Даже с двигателем первого этапа истребитель отвечает основным требованиям к самолету пятого поколения", — отметили собеседники агентства.

Там также добавили, что сейчас истребитель проходит летные испытания с двигателем второго этапа, и уже в рамках действующего серийного контракта планируется поставка самолета с новым двигателем.

Су-57 — многоцелевой истребитель пятого поколения. Его создали с применением технологий малозаметности и передовой электроники. Эта боевая машина способна нести вооружение во внутренних отсеках фюзеляжа. Самолет также обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью, при этом он способен маневрировать с большими перегрузками.

Серийные поставки этих машин начались в 2022 году. В рамках действующей госпрограммы вооружения до 2027 года ВКС должны получить 76 Су-57. По данным из открытых источников, ранее на вооружении числилось шесть таких истребителей, а к концу 2024 года армии передадут еще 22.

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  • В новости упоминаются
Продукция
ПАК ФА
Проекты
Истребитель 5 поколения
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