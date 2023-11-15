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РИА Новости

Модернизированный комплекс РЭБ "Сапфир" научился подавлять FPV-дроны

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Военнослужащий в автомобиле комплекса РЭБ
Военнослужащий в автомобиле комплекса РЭБ.
Источник изображения: © РИА Новости / Денис Абрамов

КРЭТ: модернизированный комплекс РЭБ "Сапфир" научился подавлять FPV-дроны

ДУБАЙ, 14 ноя — РИА Новости. Модернизированный наземный комплекс радиоэлектронной борьбы "Сапфир" получил возможность подавлять все типы беспилотников, включая FPV-дроны ВСУ, сообщил РИА Новости представитель делегации концерна "Радиоэлектронные технологии" на выставке Dubai Airshow 2023.

Обновленный "Сапфир" представлен в рамках российской экспозиции на эмиратском авиасалоне.

"Мы увеличили диапазон частот "Сапфира" — от 300 мегагерц до шести гигагерц. Теперь это уже модульная конструкция, которая позволяет расширять диапазон частот, соответственно, обновленный комплекс способен подавлять все известные типы дронов, в том числе FPV-дроны, которые применяются в СВО и приносят наибольший урон", — сказал собеседник агентства.

FPV-дрон — разновидность беспилотников (преимущественно коптерного, но также и самолетного типов), управляемых оператором дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры дрона. Таким образом, оператор БПЛА видит перед собой изображение, как с пилотируемого летательного аппарата.

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