КРЭТ: модернизированный комплекс РЭБ "Сапфир" научился подавлять FPV-дроны

ДУБАЙ, 14 ноя — РИА Новости. Модернизированный наземный комплекс радиоэлектронной борьбы "Сапфир" получил возможность подавлять все типы беспилотников, включая FPV-дроны ВСУ, сообщил РИА Новости представитель делегации концерна "Радиоэлектронные технологии" на выставке Dubai Airshow 2023.

Обновленный "Сапфир" представлен в рамках российской экспозиции на эмиратском авиасалоне.

"Мы увеличили диапазон частот "Сапфира" — от 300 мегагерц до шести гигагерц. Теперь это уже модульная конструкция, которая позволяет расширять диапазон частот, соответственно, обновленный комплекс способен подавлять все известные типы дронов, в том числе FPV-дроны, которые применяются в СВО и приносят наибольший урон", — сказал собеседник агентства.

FPV-дрон — разновидность беспилотников (преимущественно коптерного, но также и самолетного типов), управляемых оператором дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры дрона. Таким образом, оператор БПЛА видит перед собой изображение, как с пилотируемого летательного аппарата.