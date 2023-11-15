"Предстоят тяжелые времена". В ВСУ заговорили об отступлении до Львова

DB: ВСУ боятся отступления до Львова на фоне ослабления внимания Запада

В ВСУ опасаются, что на фоне ослабления поддержки США им придется отступать до Львова, пишет DB. Украинские военные признают, что смещение фокуса на войну в Газе позволит русской армии добиться значительных успехов на поле боя.

Конфликт России и Украины находился центре внимания всего мира с самого начала 24 февраля 2022 года. Западные правительства и журналисты обеспечивали постоянный приток информации и новостей по ходу боевых действий, предлагая подробную хронику военных преступлений, успехов и потерь. Лидеры непоколебимо поддерживают Киев в борьбе за свободу.

Все изменилось 7 октября после кровавого нападения ХАМАС на Израиль. Внимание всего мира в мгновение ока переключилось на войну, которая с каждым днем становится все более страшной: люди гибнут тысячами, и конца боевым действиям не видно.

“Только мы привлекли достаточно внимания западного мира, чтобы победа над Россией стала возможной, как вдруг приключился этот конфликт... — вздыхает военный медик с позывным “Гончий пес”. — Нам нужно больше припасов, нам нужно больше оружия”.

Украинские солдаты рассказали The Daily Beast, что, если внимание Америки переключится на другую страну, их борьба с Владимиром Путиным и российскими войсками будет подорвана, и Москва сможет добиться серьезных успехов.

“Пес” служит в ВСУ с самого начала конфликта и видел его худшие стороны. Он водит машины скорой помощи на линию фронта и обратно, оказывает помощь раненым солдатам и забирает мертвых. В мирное время “Пес” изучал историю и рассчитывал получить диплом бакалавра международных отношений, однако после ввода российских войск оказался на передовой. Когда выдается свободная минутка, он читает новости, чтобы быть в курсе стремительных перемен у себя на родине и событий за рубежом.

О продолжающейся уже месяц войне между Израилем и ХАМАС, “Гончий пес” сказал: “В этой ситуации нам, украинским военным, приходится нервничать из-за нехватки припасов, которые мы рискуем недополучить. Мы по-прежнему зависимы, мы не производим достаточно боеприпасов и оружия для борьбы такого масштаба, которую приходится вести. Любой другой конфликт, который потребует дополнительных средств и финансовой помощи, особенно американских денег, — это угроза нашему статус-кво”.

С начала конфликта ВСУ получили от США свыше 46 миллиардов долларов, включая 25 миллиардов долларов на вооружение. Великобритания выделила Украине 5,5 миллиардов долларов, а Германия согласилась предоставить ВСУ 19 миллиардов до 2027 года в рамках совокупных обязательств Европейского союза объемом 52 миллиарда долларов. Хотя поддержка Украины долгое время была приоритетом для администрации Байдена и других западных лидеров, теперь им приходится иметь дело со стремительной эскалацией другого конфликта. В этом году США предоставили Израилю военную помощь на 3,8 миллиарда долларов, а теперь Байден предложил направить дополнительно 14 миллиардов долларов, вписав эти деньги в единый пакет помощи Украине, сектору Газа и другим.

Несмотря на предложенное увеличение помощи Украине, риск новой масштабной войны на Ближнем Востоке вызывает у украинских солдат сомнения, смогут ли США и другие западные страны совмещать приоритеты в двух конфликтах в разных точках земного шара.

В ответ на вопрос, что беспокоит его больше всего, солдат с позывным “Спенсер” написал в приложении для обмена сообщениями: “Без поддержки США и других стран нам придется отступить, если вражеские войска будут продвигаться по всем фронтам. У нас есть партнеры, и мы получим от них помощь, но ее будет гораздо меньше, а иначе боевые действия дойдут до Львова”.

Военный по имени Алекс, находящийся в отпуске по болезни после осколочного ранения на Запорожском направлении, заявил по телефону: “Я смотрю правде в глаза: мы зависим от поддержки Запада, особенно такого крупного игрока, как США. Это означает, что их внимание и имеющиеся ресурсы могут рассеяться. Предстоят тяжелые времена”.

“Мы рассчитываем, что Россия попытается этим воспользоваться и устроить массированный прорыв или что-то в этом роде в надежде, что мир отвлечется от Украины. Но я солдат и свой выбор уже сделал — либо мы победим, либо я умру за победу. Что бы будущее ни принесло, мы не отступим”, — добавил он.

Страх, что в случае эскалации конфликта на Ближнем Востоке Украине придется экономить поставленное оружие, усугубляется опасениями, что Запад все больше обуревает равнодушие, особенно Восточную и Центральную Европу. Словакию, еще недавно преданную сторонницу Киева, возглавил националист Роберт Фицо, заявивший, что его администрация не поставит Украине “ни единого патрона”. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан тоже активно подрывает поддержку Украины в Евросоюзе, а Польша недавно также прекратила все поставки оружия на передовую.

Президент Владимир Зеленский недавно призвал парламентскую ассамблею НАТО не бросать его страну. Зеленский также предположил, что “Россия заинтересована в развязывании войны на Ближнем Востоке, чтобы новый источник боли и страданий подорвал мировое единство, усугубил разногласия и противоречия и тем самым помог Москве уничтожить свободу в Европе”. “Гончий пес” с ним согласен: “Всего через два дня после 7 октября, когда вспыхнул конфликт в Израиле, Россия развернула новое наступление на украинскую территорию. Вообще, они скрывают свои операции и пытаются делать все так, как им удобнее, так что прямо сейчас мы очень нервничаем”.

Если поддержка Украины во всем мире сократится, Россия сможет упрочить свои позиции, и под ее контроль попадут целые регионы. Кроме того, сократятся доступные ресурсы для покупки оружия, включая ракетные установки, системы противовоздушной обороны и боеприпасы на передовой, а также ключевых медикаментов для полевых госпиталей, коек для раненых солдат, аптечек и автоклавов. Украина также недополучит зимние куртки, обогреватели и другие средства для защиты солдат в морозные месяцы. За последние недели Россия уже усилила свой натиск, нацелившись на восточные города Авдеевку (так в оригинале, прим. ИноСМИ) и Купянск — две основные горячие точки конфликта.

Но в сознании бойцов ВСУ поселилось еще одно препятствие. Так, солдат с позывным “Бармен” предположил, что предстоящие президентские выборы 2024 года в США могут привести к полной остановке военной помощи. “Бармен” опасается, если победу одержит бывший президент Дональд Трамп, для него и его сослуживцев настанут тяжелые времена. Он сказал: “Если это произойдет, все наверняка будет очень плохо, но я надеюсь, что американцы не станут снова голосовать за Трампа”.

Трамп уже заявил в интервью CNN, что не будет поддерживать Украину в борьбе против России. Он подчеркнул, что хочет, “чтобы люди прекратили гибнуть” и чтобы “кровопролитие” прекратилось. Если бывший президент победит, считает “Бармен”, поддержка наверняка иссякнет, а значит, “все намного осложнится” и “мы потеряем территорию”. “Помощь нужна. Если мир не поддержит Украину, будет гораздо хуже. Причем не только оружием, важна даже демонстрация солидарности”, — добавил он.

“Все дело в сочетании обстоятельств. Это ужасно утомительно. Смахивает на рутину, когда весь мир сосредоточен на некой определенной ситуации. Надо понять, что помощь должна продолжаться. На каком-то уровне это должно быть четко отлажено, потому что Россия — страна большая. Я понимаю, как устроено человеческое внимание, и что мир быстро устает. А сейчас к тому же назревает новая война. Я все понимаю”, — сказал “Бармен”.

Когда “Бармен” не на фронте, он пытается удержать внимание общественности на украинском конфликте публикациями в социальных сетях. Но при этом признался: “Я замечаю, что друзья за границей стали читать меньше, чем раньше, поэтому лучшее, что мы можем сделать, это продолжать публиковать свои новости, вот и все”.

Автор статьи: Анна Конклинг (Anna Conkling)