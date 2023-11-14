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Интерфакс-АВН

Запуск нового японского разведывательного спутника запланирован на январь 2024 года

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Старт ракеты-носителя H-IIA. Фото: JAXA .

Токио. 13 ноября. ИНТЕРФАКС - Запуск ракеты-носителя среднего класса H-IIA с новым японским разведывательным спутником IGS Optical 8 запланирован на январь 2024 года, сообщила в понедельник компания-разработчик Mitsubishi Heavy Industries (MHI).

По данным компании, запуск ракеты со стартовой площадки космического центра Танэгасима запланирован на 11 января 2024 года в стартовое окно 13:00-15:00 по японскому времени (07:00-09:00 мск).

По имеющимся данным, космический аппарат будет выведен на орбиту в рамках японской государственной программы Information Gathering Satellite (IGS) для обеспечения страны собственными спутниковыми разведданными. Разработка программы была начата в 1998 году в ответ на испытания северокорейских ракет.

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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Япония
Продукция
H-IIA
Компании
MHI
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