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«КамАЗ-Робокоп» засняли вживую

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КамАЗ «Атлант 49»
КамАЗ «Атлант 49».
Источник изображения: Ростех

Огромный беспилотный КамАЗ «Атлант 49» скоро отправится на опытную эксплуатацию в Кемерово

Telegram-канал «Еду в Татарстан» опубликовал живое фото новейшего КамАЗа «Атлант 49». Автомобиль выглядит настолько футуристично, что вполне подошел бы для снимок какой-нибудь фантастики вроде «Робокопа».


КамАЗ «Атлант 49».
Источник: Ростех

Автомобиль оснащен огромным кузовом, колесная формула – 8х4. По словам главного редактора издания «За рулем» Максима Кадакова, запечатленную на фото машину везут в научно-технический центр КамАЗа для доработки, а после этого беспилотник отправится в Кемерово для опытной эксплуатации в одном из угольных разрезов.


КамАЗ «Атлант 49».
Источник: Ростех
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