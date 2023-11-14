«КамАЗ-Робокоп» засняли вживую

Огромный беспилотный КамАЗ «Атлант 49» скоро отправится на опытную эксплуатацию в Кемерово

Telegram-канал «Еду в Татарстан» опубликовал живое фото новейшего КамАЗа «Атлант 49». Автомобиль выглядит настолько футуристично, что вполне подошел бы для снимок какой-нибудь фантастики вроде «Робокопа».

КамАЗ «Атлант 49». Источник: Ростех

Автомобиль оснащен огромным кузовом, колесная формула – 8х4. По словам главного редактора издания «За рулем» Максима Кадакова, запечатленную на фото машину везут в научно-технический центр КамАЗа для доработки, а после этого беспилотник отправится в Кемерово для опытной эксплуатации в одном из угольных разрезов.