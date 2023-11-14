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Техкульт

Lyte Aviation готовится презентовать миру «летающий автобус» SkyBus на 44 места

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Lyte Aviation SkyBus

Британские инженеры из Lyte Aviation намерены сделать технологию VTOL по-настоящему массовой. Для этого они разрабатывают пассажирский самолет SkyBus, способный вместить 44 пассажира. Инновационная машина получит скорость до 300 км/ч и запас хода более 1000 километров. Уже существуют несколько эскизов с ее изображениями. Внешне будущий самолет напоминает небольшой лайнер или бизнес-джет.

Другой характерной деталью SkyBus являются тандемные крылья в передней и задней частях фюзеляжа. На каждом крыле размещены два пропеллера, имеющие по 6 лопастей. Крылья выглядят маленькими, но инженеры уверены в работоспособности конструкции. Во время взлета и посадки крылья поворачиваются так, чтобы обеспечивать вертикальную тягу. После набора высоты они поворачиваются на оптимальный угол для набора крейсерской скорости полета.

Lyte Aviation SkyBus

Самолет будет оснащаться несколькими турбовинтовыми двигателями, работающими на обычном или экологически чистом авиационном топливе. Суммарная мощность двигателей будет достигать 3500—5000 л.с. Как только технология станет массовой, Lyte Aviation планирует внедрить в свою разработку экологически чистые водородно-электрические двигатели. Инженеры компании заявляют о готовности представить действующий прототип SkyBus уже в 2024 году с перспективой первого полета в 2025. После этого первые десять самолетов будут поставлены заказчику, в роли которого выступила индийская Vman Aviation Services, подписавшая контракт на 400 миллионов евро.

Александр Козырев

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Оригинал публикации
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Страны
Великобритания
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