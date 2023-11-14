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Техкульт

В Татарстане начал работу завод по выпуску системных плат

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Новый завод ICL в Татарстане

Российская ICL объявила о начале работы своего нового предприятия в ОЭЗ «Иннополис», расположенной в Татарстане. Данный завод площадью 8000 м² будет заниматься поверхностным монтажом печатных плат, а также сборкой вычислительной техники.

При этом на начальном этапе планируется выпускать порядка 300 000 системных плат ежегодно, но со временем объемы производство будут увеличены до одного миллиона плат в год.

Новый завод ICL в Татарстане

Как ожидается, собственное отлаженное производство плат позволит создавать свыше 200 видов различной техники, а мощности линии по их сборке рассчитаны на ежегодный выпуск около миллиона устройств — речь идет о серверах с СХД, персональных компьютерах с моноблоками и ноутбуками, а также о планшетах.

Новый завод ICL в Татарстане

Также уточняется, что новая фабрика позволит закрыть постоянно увеличивающиеся потребности российской группы ICL в системных платах, используемых в компьютерной технике, а после того, как предприятие выйдет на проектную мощность, ICL сможет поставлять свои платы и другим отечественным производителям электроники, тем самым замещая зарубежные поставки.

Макс Антонов

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Страны
Россия
Проекты
ИТ
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