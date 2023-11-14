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ТАСС

СМИ: Германия до конца года передаст Украине еще две системы ПВО IRIS-T

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Sebastian Gollnow

По данным издания NV, Берлин также передаст Киеву дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. ФРГ направит Украине еще две системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T до конца 2023 года. Об этом сообщило украинское издание NV со ссылкой на посла Германии в Киеве Мартина Егера.

"Сейчас три системы [IRIS-T] развернуты [на Украине], а планируется [развернуть] пять до конца года", - цитирует издание дипломата.

Посол пообещал, что, помимо IRIS-T, Германия предоставит Украине дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot, но не уточнил их количество и ориентировочные сроки поставок.

Согласно данным Минобороны ФРГ, в конце октября власти Германии отправили Украине еще одну систему ПВО IRIS-T SLM, уже третью по счету, а также ракеты к ней. 

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Страны
Германия
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
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