Россия готовится производить истребители Checkmate. Что это за самолет?

Военный эксперт Ходаренок назвал конкурентные преимущества истребителя Checkmate

Опытный образец легкого истребителя пятого поколения Checkmate может появиться до конца 2025 года, заявил вице-премьер РФ - глава Минпромторга Денис Мантуров 13 ноября. Что это за самолет и какие у него преимущества перед иностранными аналогами, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

«Я рассчитываю, что это произойдет до конца 2025 года», - сообщил Денис Мантуров. По его словам, истребителем Checkmate заинтересовались и зарубежные заказчики. О каких странах идет речь, вице-премьер не уточнил.

Легкий тактический самолет Checkmate («Шах и мат») разрабатывается ОКБ имени П.О. Сухого для возможного экспорта в Индию, страны Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки. Машина представляет собой однодвигательный истребитель пятого поколения. Макет самолета был представлен 20 июля 2021 года на авиасалоне МАКС-2021. Зарубежная премьера (тоже в виде макета) состоялась в том же году на выставке Dubai Airshow. К характерным чертам самолета относится малозаметность, малая стоимость летного часа, открытая архитектура и высокие показатели по критерию «стоимость-эффективность».

Предполагается, что стоимость самолета будет находиться в пределах $25-30 млн, что может в перспективе стать весьма конкурентоспособной ценой на мировом рынке.

Ранее сообщалось, что стоимость летного часа Checkmate ожидается в шесть-семь раз ниже, чем у американского истребителя F-35 ($33-35 тыс.), и будет сравнима с глубоко модернизированным вариантом шведского истребителя SAAB Gripen NG (от $4,5 до $8 тыс.) Считается, что машина получит наименование Су-75.

Для сравнения, стоимость одного истребителя пятого поколения ВВС США F-22 Raptor (с учетом расходов на НИОКР научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу) составляет около $250 млн, а один летный час этой машины стоит до $45 тыс. Стоимость другого истребителя пятого поколения ВВС США - F-35 Lightning II - в настоящее время несколько снизилась и составляет около $85 млн.

Мантуров заявил, что опытный образец Checkmate может появиться до конца 2025 года. Между тем из его слов не совсем понятно, о чем конкретно идет речь - о выкатке машины или же о первом подъеме истребителя в воздух. А между этими мероприятиями обычно проходит не менее нескольких месяцев (а то и существенно больше).

К примеру, на прошлой неделе на авиабазе Эдвардс ВВС США состоялся первый полет перспективного стратегического бомбардировщика Northrop Grumman B-21 Raider. А выкатка В-21 (именно так называется первое знакомство широкой общественности с новейшим самолетом), который представляет собой скачок в развитии авиационных технологий, состоялась 2 декабря 2022 года.

Ранее летный образец легкого тактического самолета Checkmate планировалось создать в 2023 году. Производство установочной партии предполагалось осуществить в 2026-м, серийные поставки начать в 2027-м. Между тем сегодняшнее заявление Дениса Мантурова означает, что сроки создания новой машины существенно сдвигаются вправо.

Напомним, что первый полет Т-50 (он же Су-57) совершил 29 января 2010 года. В 2013 году началось мелкосерийное производство самолетов на КнААЗе (Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина). Летом 2019 года запущено серийное производство истребителя.

До 2028 года планируется поставить ВКС 76 самолетов, которыми укомплектуют три истребительных авиационных полка. 25 декабря 2020 года ВКС РФ получили первый серийный истребитель Су-57. Всего на данный момент построено чуть больше десяти самолетов. Вряд ли, считают специалисты, сроки запуска в серийное производство ЛТС Checkmate будут существенно отличаться от этих параметров.

Технические характеристики

Конструкторскую документацию на Checkmate уже передали на завод-изготовитель, а ранее Объединенная авиастроительная корпорация объявила о разработке трех модификаций перспективного легкого тактического самолета (одноместной, двухместной и беспилотной).

Тактико-технические характеристики Checkmate выглядят следующим образом. Дальность полета самолета достигает 2900 км, крейсерская скорость в бесфорсажном режиме составляет 2450 км/ч, практический потолок - 16 500 м, длина разбега - менее 500 м, взлетная масса - 18 т, боевая нагрузка - 7 400 кг. Заявлено, что

Checkmate в условиях сложной помеховой обстановки может одновременно обстреливать шесть целей.

Легкий тактический самолет Checkmate может быть оснащен управляемыми ракетами РВВ-МД Р-74М, РВВ-СД, Х-38, «Гром-Э1», Х-58УШКЭ, корректируемыми авиационными бомбами и неуправляемыми авиационными ракетами различных типов.

Самая большая проблема Су-75 на данном этапе - двигатель. «Изделие 30» (двигатель пятого поколения для Су-57 и Checkmate) до сих пор не вышел на требуемые параметры. Помимо этого, серийное производство Checkmate (как бы там ни было) потребует немалых расходов. Найдутся ли необходимые средства для этого самолета в условиях специальной военной операции и сложного экономического положения страны, вопрос дискуссионный.

Возможные конкуренты

Среди возможных конкурентов Checkmate на мировом рынке называют KAI KF-X (южнокорейская программа разработки передового многоцелевого истребителя поколения 4++), Qaher-313 (перспективный иранский истребитель на стадии проекта), HAL AMCA (индийская программа разработки многоцелевого боевого самолета пятого поколения), TF-X (проект истребителя пятого поколения, разрабатываемый турецкой компанией аэрокосмической индустрии), Chengdu J-20 (китайский истребитель пятого поколения от Chengdu Aerospace Corporation), Shenyang J-31 (китайский многоцелевой истребитель пятого поколения, разработанный компанией Shenyang Aircraft Corporation).

Но для того, чтобы конкурентные преимущества нашего самолета на фоне всех его возможных соперников выглядели существенно рельефнее, надо выполнить всего лишь несколько условий. Первое - необходимо организовать серийное производство Checkmate (причем в немалых количествах, сотнями единиц). Второе - необходимо, чтобы ЛТС Су-75 состоял на вооружении ВКС РФ. Третье - желательно, чтобы машина имела успешный опыт боевого применения. При соблюдении этих немногих (но очень важных) условий коммерческий успех проекта будет наиболее вероятным.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок