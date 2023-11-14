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ТАСС

Роскосмос будет выкупать ресурсы ДЗЗ у частных космических компаний

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Роскосмос заявил о создании в максимально короткие сроки новых систем связи и ДЗЗ
Роскосмос заявил о создании в максимально короткие сроки новых систем связи и ДЗЗ.
Источник изображения: vestnik-glonass.ru

Заместитель директора департамента автоматических космических комплексов, систем навигации и ДЗЗ Роскосмоса Валерий Заичко заявил, что готовится федеральный проект, в рамках которого планируется сотрудничество с шестью частными космическими компаниями

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Роскосмос собирается выкупать ресурсы спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) у частных космических компаний и распространять их на платной основе в рамках федерального фонда данных ДЗЗ. Об этом заявил заместитель директора департамента автоматических космических комплексов, систем навигации и ДЗЗ Роскосмоса Валерий Заичко.

"У коммерческих компаний частных космических, которые создадут свои спутники, запустят их на орбиту, мы будем выкупать либо весь ресурс, либо часть ресурса для использования для государственных нужд и помещения их в федеральный фонд данных ДЗЗ", - сказал Заичко в рамках конференции "Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса" в Институте космических исследований РАН.

Заичко отметил, что сейчас готовится федеральный проект, в рамках которого планируется сотрудничество с шестью частными космическими компаниями. Среди них он выделил "Стилспэйс", НПК "БАРЛ" и "Ситроникс". "Как только он [проект] будет утвержден, то мы в этом же году заключим первый контракт форвардный с компанией - скорее всего, "Ситроникс", - сказал Заичко.

21-я международная конференция "Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса" проходит в ИКИ РАН с 13 по 17 ноября. 

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