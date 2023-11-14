В Финляндии задумались о строительстве укреплений на границе с Россией

Финский контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе у посёлка Ивало в общине Инари провинции Лаппи в Финляндии.

В Финляндии начали обсуждать, стоит ли возводить укрепления на восточной границе для защиты от России, пишет Iltalehti. Аргументы есть как у сторонников этой идеи, так и у ее противников. Но большинство экспертов не видят реальной необходимости в этом шаге.

Финские военные эксперты, с которыми побеседовала газета Iltalehti, понимают аргументы посла Финляндии в США Микко Хаутала, однако не видят реальной необходимости в масштабном укреплении восточной границы.

Посол Финляндии в Вашингтоне Микко Хаутала (Mikko Hautala) предложил в статье журнала Suomen Kuvalehti возвести укрепления на границе с Россией. Военные эксперты Iltalehti отнеслись к предложению с осторожностью.

Доцент военных наук Ильмари Кяйхкё (Ilmari Käihkö) считает, что конфликт на Украине напомнил о значимости укреплений в рамках ведения военных действий между государствами. Однако он сомневается, что Финляндии сейчас стоит готовиться к масштабной войне.

"Насколько реалистичной является эта картина, особенно сейчас, когда мы входим в состав НАТО, — отдельный вопрос", — говорит Кяйхкё.

"Стоит также задуматься о том, имеются ли у России возможности для ведения подобной масштабной войны по меньшей мере в ближайшие 5-10 лет. Ведь если они не справляются с Украиной, то как они справятся с НАТО".

По мнению Ильмари Кяйхкё, угроза в адрес Финляндии связана прежде всего с такими действиями, как нарушение работы газопровода Balticconnector. Строительство укреплений на восточной границе вряд ли будет способствовать улучшению защиты от подобных действий.

Кяйхкё говорит, что предложение Микко Хаутала стоит воспринимать как начало рассуждений по этой теме. Идею с укреплением границы можно рассматривать по-разному, и Кяйхкё не считает строительство укреплений вдоль всей восточной границы реалистичным.

"Это потребует значительного количества ресурсов — а это значит, что где-то их станет меньше. Речь идет о расстановке приоритетов, и в конечном счете это не всегда разумно".

Подготовка полным ходом

Депутат от партии "Национальная коалиция", генерал-майор в отставке Пекка Товери (Pekka Toveri) напоминает, что в Финляндии сохранились некоторые фортификационные сооружения времен Зимней войны на Линии Салпа. Товери также добавляет, что Силы обороны Финляндии готовятся к возможному возведению защитных укреплений — например, заключают соглашения с землевладельцами.

"На данном этапе я не вижу необходимости строить линию укреплений на восточной границе", — говорит Товери.

По словам Пекки Товери, возведение массивных фортификационных сооружений входит в арсенал способов ведения войны Финляндией.

"Наши меры — это не системы траншей на многие километры, как у русских. Наши укрепления более совершенны, сильнее обусловлены характером местности, особенности местности учитываются тщательнее, — рассуждает Товери. — Не стоит возводить новую Линию Салпа с бетонными укреплениями, ведь сейчас подобные постройки могут легко уничтожить. Чем массивнее укрепления, тем легче их обнаружить и определить их местонахождение".

Активное желание защитить страну

В своей статье Микко Хаутала заявил, что строительство укреплений также может послужить сигналом другим странам-членам НАТО о желании Финляндии контролировать свою восточную границу.

Пекка Товери не считает, что у Финляндии есть особая необходимость убеждать своих союзников в своей мотивированности.

"Финнов хвалят и хлопают по плечу так сильно, что удивительно, как у нас еще зубы не вылетели. Наше желание защитить свою страну гораздо сильнее, чем у любого другого члена НАТО", — заявляет Товери.

Доцент Кяйхкё придерживается того же мнения.

"Финляндия образцово решила вопросы собственной обороны в Европе. Например, у нас есть чрезвычайно большой резерв, который уже давно подготовлен для ведения такого рода традиционной войны", — говорит Ильмари Кяйхкё.

Поддержка строительной отрасли

В конце своей статьи Микко Хаутала отмечает, что строительство укреплений также может стать значительной поддержкой для замершей строительной отрасли в Восточной Финляндии.

Депутат Пекка Товери не исключает, что строительную сферу можно поддержать за счет реализации проектов сферы обороны, однако, по его мнению, такие объекты можно найти и не только у границы с Россией. Например, можно укрепить различные авиабазы и склады. Гражданскую инфраструктуру тоже можно защитить от возможных ударов.

"Конечно, если правительство считает, что строительную сферу необходимо поддержать, строительство укреплений может стать одним из способов. Но все же можно найти и другие объекты, зацикливаться на рытье окопов у границы с Россией не стоит", — говорит Товери.

Автор: Оула Айрола (Oula Airiola)