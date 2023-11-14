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РИА Новости

"За пределами". В США удивились возможностям российского оружия против ВСУ

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Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Катаев

MWM: российские Су-57 получили уникальный боевой опыт благодаря участию в СВО

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Российские истребители пятого поколения Су-57 получили уникальный боевой опыт благодаря выполнению задач в зоне спецоперации, пишет MWM.

"Ни один другой истребитель пятого поколения не получил даже отдаленно сравнимого опыта", — говорится в статье.

Отмечается, что Су-57 участвовал в боевых действий высокой интенсивности и показал свою эффективность при выполнении сложных операций на украинском театре военных действий. Эти самолеты подавляли систему противовоздушной обороны противника и проводили бои за пределами ее видимости, указывается в материале.

Су-57 — многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей.

Истребитель может применять широкую номенклатуру как управляемых, так и неуправляемых средств поражения, в том числе ракеты класса "воздух-воздух" малой, средней и большой дальности, управляемые ракеты класса "воздух-поверхность" различных семейств (Х-31, Х-35, Х-38, Х-58, Х-59), корректируемые авиационные бомбы калибра 250, 500 и 1500 килограммов. Максимальная боевая нагрузка Су-57 — десять тонн.

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Страны
Россия
США
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ПАК ФА
Х-35
Х-38
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Проекты
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