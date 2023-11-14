США выкупили у Иордании 60 ЗСУ Gepard для передачи Украине

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Власти США приобрели у Иордании 60 зенитных самоходных установок Gepard немецкого производства. Об этом сообщает издание De Telegraaf со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, самоходные зенитки будут переданы американскими властями Украине. То есть, несмотря на палестино-израильский конфликт, Вашингтон пытается показать готовность и далее помогать киевскому режиму. Киев, напомним, очень обеспокоен перспективой сокращения объемов военной помощи от стран Запада.

Ранее зенитные установки немецкого производства принадлежали Нидерландам. В 2016 году нидерландские власти продали вооружение в Иорданию. За эту сделку Нидерланды получили 21 млн евро. Интересно, что американская администрация заплатила за эти зенитки иорданским властям 110 млн евро. Таким образом, Амман оказался явно в выигрыше от перепродажи вооружений Соединенным Штатам.

Впрочем, продажа зенитных самоходных установок – довольно опрометчивый поступок для властей Иордании. Ситуация на Ближнем Востоке сейчас стремительно обостряется. Уже ни одна страна региона не может быть стопроцентно уверена в том, что палестино-израильский конфликт обойдет ее стороной, и иорданской армии, возможно, эти зенитки бы рано или пригодились.

Зенитные самоходные установки Gepard предназначена для прикрытия подразделений сухопутных войск от ударов с воздуха. Установки способны поражать цели на наклонных дальностях от 100 м до 4 км и на высотах до 3 км, а также на расстоянии до 4,5 км. Они состоят на вооружении армий ряда европейских государств, Бразилии, Иордании, а с начала вооруженного конфликта на Украине стали поставляться и ВСУ.