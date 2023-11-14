Турецкая оборонка создает тяжеловооруженный броневик Akrep II с гибридным приводом

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Otokar, одна из ведущих турецких оборонных компаний, предлагает своим клиентам семейство бронеавтомобилей Akrep II с силовой установкой в двух вариантах – с электрическим приводом и на дизельном топливе. При этом ведутся работы по созданию гибридной версии машины.

Akrep II имеет ряд модификаций в зависимости от роли броневика на поле боя. Наиболее тяжеловооруженный вариант оснащен 90-мм бельгийской пушкой Cockerill CSE 90 LP. При этом предлагаются модификации с 25-мм орудием или с 12,7-мм / 7,62-мм пулеметами. Также может устанавливаться лазерное оружие либо разведывательное оборудование, например, для наведения артиллерии.

Водитель размещается по центру машины спереди и имеет доступ к трем большим многофункциональным дисплеям; командир (слева) и наводчик (справа) сидят позади мехвода и могут управлять различным оборудованием и вооружением.

Базовая баллистическая защита броневика соответствует 3-му уровню по стандарту STANAG 4569 (противопульная). Максимальная скорость машины составляет 110 км/ч, а дальность хода 250 км.

Стандартное оснащение Akrep II включает в себя централизованную подкачку шин, ABS, кондиционер.

Компания Otokar в настоящее время активно проникает на мировой рынок и успела продать свою продукцию уже в 30 стран мира.