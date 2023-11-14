"Это предел". Арестович* раскрыл детали конфликта между Зеленским и ВСУ

Арестович* заявил о конфликте между Зеленским и военными из-за провала ВСУ

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович* в интервью El Mundo подтвердил слухи о конфликте между руководством страны и военными из-за провала контрнаступления. Политик отметил, что команда Зеленского достигла предела: ее компетенции не хватит для достижения каких-либо успехов.

Алексей Арестович* до января 2023 года был самым медийный сторонником президента Украины Владимира Зеленского. Неделю назад он объявил, что намерен выставить свою кандидатуру на очередных президентских выборах на Украине, которые намечены на следующий год, но находятся под вопросом из-за военных действий.

Вы говорили, что выборы нельзя откладывать, но президент Зеленский считает, что это будет безответственно. Почему важно провести выборы, несмотря на продолжающиеся военные действия?

— Высказывания президента становятся все более эмоциональными в связи с критикой в его адрес. Сейчас изменить его политику крайне важно. В данный момент она неэффективна. И главная причина — неудачное контрнаступление. Западная помощь не используется должным образом. Я знаю президента, я знаю, какую политику он проводит, и она совершенно безрезультатна. Сейчас это главная проблема. Уровень компетенции недостаточен, они достигли своего предела. И нам, чтобы одержать победу, нужно многократно увеличить свою результативность. Например, во всем, что касается нашей оружейной промышленности. Даже в использовании американской и европейской помощи мы должны быть все более и более эффективными.

Вы списали Владимира Зеленского со счетов?

— Его правительство уже не изменится. Я знаю этих людей. Я работал с ними два с половиной года. Я сидел с ними в одной комнате, не зная, будем ли мы живы в ближайшие два часа. Зеленский не найдет в себе силы перестроиться сейчас. И его выступление 6 ноября это доказало. Он пытается обвинить тех, кто его критикует в том, что он неэффективен.

Командующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный утверждает, что ситуация зашла в тупик.

— Налицо конфликт между президентом и военными. Но именно Залужный сказал правду. Сейчас мы имеем ситуацию, когда главнокомандующий говорит одно о конфликте и перспективах победы, а президент — совсем другое. Это не совсем нормальная ситуация. Изначально я призывал не к выборам, а к смене государственного управления для выхода на более эффективный уровень. Пришло время сформировать коалиционное правительство из технических специалистов, способных управлять ситуацией, чтобы повысить эффективность нашей политики. Я готов помочь изменить эту политику. И я считаю, что Владимир Зеленский не сможет этого добиться, поэтому придется провести выборы.

Когда Вы пришли к выводу, что президент Зеленский не справляется с ситуацией?

— После саммита НАТО: я видел его поведение и его знаменитый гневный твит [с партнерами по НАТО]. Тогда я понял, что Зеленский уже не может работать в команде. Он слишком эгоцентричен или слишком украиноцентричен. Но если Украина хочет быть частью ЕС и НАТО, мы должны действовать как командный игрок.

Почему контрнаступление до сих пор не увенчалось успехом?

— Мы дали русским слишком много времени. Мы заняли Херсон в начале ноября 2022 года, но затем русские начали строить траншеи. Они построили систему обороны, а мы начали наступать только в июне, потому что поставщики очень медленно передавали нам оружие.

То есть это не совсем вина президента Зеленского, а вина Запада?

— Это целая цепочка причин. Следующая причина заключается в том, что Зеленский уделил слишком много внимания Артемовску. Они потратили туда массу ресурсов и войск. Это была игра на успех, который был только тактическим. Южный фронт имеет стратегический уровень. Необходимо извлечь уроки и изменить политику, но Зеленский использует стратегию эмоционального воздействия на общество. Проблема в этой политической пропаганде, которую создает президент, потому что она переводит эту борьбу на уровень эмоций. Проблема в этом. Мы совсем забыли о здравом смысле.

Что касается выборов, то с точки зрения здравого смысла Зеленскому кажется опасным сосредоточение людей на избирательных участках в конкретный день, когда продолжаются обстрелы.

— Люди могли бы пользоваться приложением, предназначенным для выборов. У всех украинцев есть вот это [показывает приложение на своем мобильном телефоне]. Это мой паспорт, мои водительские права, документы. В конце концов, можно даже пожертвовать деньги на беспилотники. С технической точки зрения, голосование — это не проблема.

В прошлом году Вы сказали, что западные политики не могут представить себе мир, в котором Россия потерпела бы поражение. Вы все еще придерживаетесь этого мнения?

— Нам нужно получать больше помощи от Запада. Например, F-16 и ракеты. Потому что русские по-прежнему доминируют в воздушном пространстве. Но американцы опасаются, что если Россия будет полностью разгромлена, то она окажется под властью Китая. Но если американцы вовремя предоставят современное оружие, то мы сможем одержать победу.

Может ли Владимир Путин применить ядерное оружие?

— Я думаю, что лучший способ победить — это нанести стратегическое поражение русским, выйти к границам Крыма и поставить Крым под украинский огневой контроль. Русские вернутся в то состояние, в котором они находились 23 февраля 2022 года. А это будет значить, что они проиграли, потратили много оружия. После этого мы сможем спокойно просить Путина о рациональности, и, наконец, прийти к соглашению.

Сможет ли Россия сохранить Крым после заключения перемирия?

— В соглашении может быть указано, что Россия должна покинуть Крым, и Крым будет находиться под международным контролем в течение 10 или 15 лет. И украинцы, и русские могли бы использовать Крым как совершенно свободный регион, с курортами для туристов. Это лучший путь и для нас, и для русских. Нам нужна безопасность в Черноморском регионе, от него зависит 70% экспорта.

Сегодня Вы испытываете большее беспокойство, чем два месяца назад?

— Я не беспокоюсь. В своей стране я по-прежнему известен как "национальный успокоитель".

Что бы Вы бы сделали по-другому, чем Зеленский?

— Мы должны победить старую систему коррупции в Украине.

Считаете ли Вы, что Зеленский сам коррумпирован?

— 70% украинцев, согласно опросам, считают, что Зеленский несет полную ответственность за коррупцию на высоком уровне на Украине.

Что бы Вы бы изменили в первую очередь?

— Управление военной промышленностью. Сотрудничество с Польшей, Румынией, Чехией и Словакией. Экономическая динамика Зеленского полностью основана на подавлении бизнеса. Нам нужно доверие, а не подавление. Главное, чтобы образование, например, было на украинском языке. Но если мы хотим издать книгу на испанском, русском или болгарском языке, то в нашей стране должна быть свобода и для этого. Его чрезмерно эмоциональная политика становится все хуже. Потому что следующий шаг — это совершенно глупые репрессии против церкви, которую обвинили в сотрудничестве с Россией. Да, это правда, что некоторые священники — настоящие агенты России, но мы не можем подавлять саму церковь, потому что церковь — это не только священники, церковь — это люди.

Опасаетесь ли Вы, что Запад устанет от этой этого бесконечного конфликта?

— Я не думаю, что это произойдет. Если Украина проиграет, вы знаете, что это значит. Это означает "большую Бучу" размером со всю Украину, а затем прямую опасность для Польши и стран Балтии. Но я думаю, что Запад по-прежнему придерживается политики, что Россия не выиграет и не проиграет на Украине, и это не даст нам шанса вернуть нашу территорию. Главная задача Украины сейчас находится в треугольнике между Москвой, Пекином и Вашингтоном. Мы должны занять свое место в команде.

Волнуют ли Вас предстоящие американские выборы?

— Нет. Я думаю, что даже если победит Дональд Трамп, они все равно будут проводить правильную политику.

* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.