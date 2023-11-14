Франция поставила Армении броневики Bastion, от которых ранее отказалась Украина

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Франция отправила Армении военную помощь, ранее предназначавшуюся Украине, речь идет о бронеавтомобилях Bastion. Об этом сообщает Ouest France.

По данным французской газеты, Париж отправил в качестве военной помощи Армении бронеавтомобили, от которых ранее отказалась Украина, испытывающая колоссальный дефицит бронетехники. Впрочем, случилось это еще до летнего контрнаступления, когда у ВСУ с бронемашинами было более-менее нормально. Причина отказа - слишком слабая защита. И вот теперь эти бронеавтомобили оказались на Кавказе, как говорится, не пропадать же добру. А французы одним ударом убили двух зайцев: и армянам помогли с какой-никакой бронетехникой, а также от залежалого товара избавились.

Эти транспортные средства изначально предназначались для Украины, но Киев посчитал их плохо защищенными от артиллерийского огня и противотанковых ракет

- пишет издание.

О том, что Франция готовит передачу Украине 20 броневиков, сообщалось в октябре 2022 года. Тогда никаких подробностей сделки не называлось, контракт на производство бронетранспортеров был заключен между Минобороны Франции и производителем Arquus, принадлежащим шведской группе Volvo. В январе уже этого года глава офиса Зеленского Ермак восторженно писал про "отличную новость", заключавшуюся в том, что Франция поставит броневики Bastion.

Далее, в промежутке с января по ноябрь Киев успел отказаться от французской бронетехники, а бронемашины Bastion появилась в грузинском порту Поти, откуда своим ходом должны отправится в Армению. Кстати, армянское Минобороны никак не комментирует информацию о военной помощи от французов. Там заявили, что у них сведений о передаче броневиков Bastion пока нет.