Войти
ТАСС

Радиолокационный спутник "Кондор-ФКА" начнет работу 1 января

106
0
0
«Кондор-ФКА»
«Кондор-ФКА».
Источник изображения: techcult.ru

Заместитель директора департамента автоматических космических комплексов, систем навигации и ДЗЗ Роскосмоса Валерий Заичко заявил, что запуск второго "Кондора-ФКА", а также спутника "Обзор-Р" намечен на 2024 год

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Летные испытания радиолокационного спутника высокого разрешения завершаются, он начнет работу 1 января 2024 года. Об этом заявил заместитель директора департамента автоматических космических комплексов, систем навигации и ДЗЗ Роскосмоса Валерий Заичко.

"Кондор" - радиолокационный аппарат - летает. Сегодня завершаются летные испытания, и с 1 января 2024 года мы будем предоставлять данные радиолокационные всем потребителям", - сказал он на конференции "Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса" в Институте космических исследований РАН.

Заичко добавил, что запуск второго "Кондора-ФКА", а также спутника "Обзор-Р" намечен на 2024 год.

Радиолокационный спутник высокого разрешения "Кондор-ФКА" № 1 был запущен 27 мая. По данным НПОмаш, запуск следующего аппарата намечен на июнь 2024 года. Аппараты группировки смогут при любой погоде и в любое время суток получать детальные изображения разрешением до 1 м и обследовать земную поверхность в полосе до 120 км в обзорном режиме.

НПОмаш также ведет разработку спутника для поиска полезных ископаемых "Кондор-ФКА-М". Его характеристики и сроки будут уточнены по результатам запуска двух "Кондоров-ФКА".

21-я международная конференция "Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса" проходит в ИКИ РАН с 13 по 17 ноября 2023 года. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
ИКИ РАН
Роскосмос
Похожие новости
12.05.2023
Роскосмос и РАН прорабатывают возможность миссии по доставке грунта с Венеры
30.03.2021
Ученый заявил, что лунный шаттл "Корвет" будет востребован после 2030 года
05.03.2021
Российские ученые обнаружили два типа магнитосферы Марса
20.03.2019
Россия начнет строительство посещаемой лунной базы после 2030 года
11.03.2019
Восьмёрки на Луне
14.05.2014
Сверхтяжелого носителя нет и не будет
15.04.2014
Гагарин, я вас любила!
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.11 00:40
  • 56703
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.11 22:59
  • 252
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 13.11 17:26
  • 1
Forbes: ВСУ должны изменить тактику использования танков Leopard
  • 13.11 15:20
  • 1
Почему палестинцы не покидают Газу?
  • 13.11 15:00
  • 2
Стратосфера влияния: зачем России новый разведывательно-ударный комплекс
  • 13.11 05:09
  • 9
Новая артсистема даст России огневое превосходство над ВСУ
  • 13.11 02:27
  • 0
О прорыве "стратегической" обороны.
  • 12.11 23:17
  • 2
В России оценили перспективы танка Abrams
  • 12.11 19:54
  • 1
Соглашение России и Киргизии об объединенной системе ПВО вступило в силу
  • 12.11 08:05
  • 2
ВКС России получили третий в 2023 году новый самолёт Ил-76МД-90А
  • 11.11 15:34
  • 0
Дмитрий Мезенцев: «Концепция безопасности Союзного государства – это важнейший документ»
  • 11.11 10:19
  • 0
На Западе рассматривают вариант заморозки конфликта на Украине
  • 11.11 07:51
  • 2
Медведев заявил о выходе возможностей отечественной оборонки на невиданный уровень
  • 10.11 22:45
  • 1
Путин и Токаев обсудили ВТС
  • 10.11 22:30
  • 3
УВЗ изготовил первую в современной истории партию крытых вагонов для военных