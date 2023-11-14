В Росгвардии отменили запрет бойцам «тюнинговать» оружие

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Командование Росгвардии отменило приказ, согласно которому бойцам запрещалось «тюнинговать» оружие. Об этом сообщил депутат Госдумы и бывший советник директора ведомства Александр Хинштейн.

По словам Хинштейна, соответствующий приказ был издан командованием одной из дивизий Росгвардии и "подобная глупость была единичной", в пользу чего свидетельствует незамедлительная реакция на этот прецедент со стороны руководства ведомства.

Депутат также сообщил, что приказ, согласно которому сотрудникам Росгвардии запрещалось вносить в служебное оружие какие-либо изменения и требовалось вернуть в штатное состояние уже "тюнингованное" оружие, был издан неким "прекрасным генералом", на стрельбах не попавшим в мишень из автомата, подвергшегося так называемому тюнингу.

В ходе организованной по приказу руководства Росгвардии проверки была выявлена подлинность этого абсурдного и на первый взгляд похожего на фейк приказа, после чего его действие было отменено как не имеющее никаких оснований.

Хинштейн также добавил, что хотя "эта дивизия в силу специфики не привлекается к выполнению задач в рамках спецоперации на Украине", по его мнению, необходимо всячески поддерживать инициативу военнослужащих, в частности касающуюся модифицированию оружия, повышающего его эффективность.

Ранее Хинштейн опроверг информацию о якобы включении в структуру Росгвардии ЧВК "Вагнер". Депутат отметил, что бывшие сотрудники ЧВК могут заключать с ведомством индивидуальные контракты в качестве добровольцев, однако при этом ни о каком структурном поглощении Росгвардией ЧВК речи не идет.