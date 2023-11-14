Войти
Военное обозрение

В Росгвардии отменили запрет бойцам «тюнинговать» оружие

105
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Командование Росгвардии отменило приказ, согласно которому бойцам запрещалось «тюнинговать» оружие. Об этом сообщил депутат Госдумы и бывший советник директора ведомства Александр Хинштейн.

По словам Хинштейна, соответствующий приказ был издан командованием одной из дивизий Росгвардии и "подобная глупость была единичной", в пользу чего свидетельствует незамедлительная реакция на этот прецедент со стороны руководства ведомства.

Депутат также сообщил, что приказ, согласно которому сотрудникам Росгвардии запрещалось вносить в служебное оружие какие-либо изменения и требовалось вернуть в штатное состояние уже "тюнингованное" оружие, был издан неким "прекрасным генералом", на стрельбах не попавшим в мишень из автомата, подвергшегося так называемому тюнингу.

В ходе организованной по приказу руководства Росгвардии проверки была выявлена подлинность этого абсурдного и на первый взгляд похожего на фейк приказа, после чего его действие было отменено как не имеющее никаких оснований.

Хинштейн также добавил, что хотя "эта дивизия в силу специфики не привлекается к выполнению задач в рамках спецоперации на Украине", по его мнению, необходимо всячески поддерживать инициативу военнослужащих, в частности касающуюся модифицированию оружия, повышающего его эффективность.

Ранее Хинштейн опроверг информацию о якобы включении в структуру Росгвардии ЧВК "Вагнер". Депутат отметил, что бывшие сотрудники ЧВК могут заключать с ведомством индивидуальные контракты в качестве добровольцев, однако при этом ни о каком структурном поглощении Росгвардией ЧВК речи не идет.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Компании
Росгвардия
Проекты
ЧВК
Похожие новости
03.07.2023
ВСУ расширяют полосу наступления
28.06.2023
Зачем Росгвардии танки
12.05.2023
«Бахмутская мясорубка» сменяется рокировкой
27.07.2022
В МВД ЛНР заявили о взятии Углегорской ТЭС
07.02.2022
Россия не оккупирует Украину, даже если захочет
17.06.2019
Дивизия особого назначения. Об истории главного боевого соединения Росгвардии
14.03.2018
Коктейль Молотова американского розлива
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.11 00:40
  • 56703
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.11 22:59
  • 252
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 13.11 17:26
  • 1
Forbes: ВСУ должны изменить тактику использования танков Leopard
  • 13.11 15:20
  • 1
Почему палестинцы не покидают Газу?
  • 13.11 15:00
  • 2
Стратосфера влияния: зачем России новый разведывательно-ударный комплекс
  • 13.11 05:09
  • 9
Новая артсистема даст России огневое превосходство над ВСУ
  • 13.11 02:27
  • 0
О прорыве "стратегической" обороны.
  • 12.11 23:17
  • 2
В России оценили перспективы танка Abrams
  • 12.11 19:54
  • 1
Соглашение России и Киргизии об объединенной системе ПВО вступило в силу
  • 12.11 08:05
  • 2
ВКС России получили третий в 2023 году новый самолёт Ил-76МД-90А
  • 11.11 15:34
  • 0
Дмитрий Мезенцев: «Концепция безопасности Союзного государства – это важнейший документ»
  • 11.11 10:19
  • 0
На Западе рассматривают вариант заморозки конфликта на Украине
  • 11.11 07:51
  • 2
Медведев заявил о выходе возможностей отечественной оборонки на невиданный уровень
  • 10.11 22:45
  • 1
Путин и Токаев обсудили ВТС
  • 10.11 22:30
  • 3
УВЗ изготовил первую в современной истории партию крытых вагонов для военных