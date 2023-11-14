СМИ: в ВСУ опасаются, что из-за снижения объемов помощи США "война дойдет до Львова"

Как сообщил The Daily Beast военный врач с позывным "Гончая", ситуация на Ближнем Востоке заставляет украинских военных "нервничать из-за возможной нехватки поставок"

НЬЮ-ЙОРК, 13 ноября. /ТАСС/. Украинские военные опасаются, что из-за переключения внимания США на поддержку Израиля Россия "получит возможность добиться значительных успехов" на поле боя. Об этом сообщило американское издание The Daily Beast со ссылкой на украинских военнослужащих.

По словам военного с позывным "Спенсер", Украина получит помощь партнеров, но из-за ближневосточного конфликта "ее будет намного меньше, или война [дойдет] до Львова". "Без поддержки США и других стран мы будем вынуждены отступать <...>", - добавил он.

Как заявил изданию военный врач с позывным "Гончая", ситуация на Ближнем Востоке заставляет украинских военных "нервничать из-за возможной нехватки поставок". "Мы по-прежнему зависимы, мы не можем производить достаточное количество систем вооружения и боеприпасов <...>. Любой другой конфликт, который требует снабжения и финансовой помощи, особенно американской, - это угроза нашему статус-кво", - сказал он.

Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный заявил 2 ноября в интервью журналу The Economist, что конфликт вокруг Украины зашел в тупик и украинские войска не смогут добиться прорыва на фронте. По его словам, позиционный конфликт на истощение может затянуться на годы и измотать украинское государство.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил 30 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу, Киев за это время потерял свыше 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, а также порядка 600 танков и 1,9 тыс. бронемашин различного класса. По словам главы Минобороны России, достичь каких-либо тактически значимых успехов Украине не удалось. 15 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось, хотя Киев и готовит новые активные наступательные операции на отдельных участках фронта.