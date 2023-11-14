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ТАСС

В Румынии открылся центр подготовки пилотов F16

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Истребители F-16
Истребители F-16.
Источник изображения: gazeta.ru

Там будут обучаться украинцы

БУХАРЕСТ, 13 ноября. /ТАСС/. Европейский центр подготовки пилотов для истребителей F-16 (European F-16 training center - EFTC) официально открылся на румынской 86-й авиабазе "Лейтенант-авиатор Георге Мочорницэ" в Фетешть. Об этом сообщил сайт defenseromania.ro.

Центр создан в рамках сотрудничества между военными ведомствами Румынии и Нидерландов в партнерстве с компанией Lockheed Martin и при поддержке Дании, которая вместе с Нидерландами является координатором Международной коалиции F-16.

"Мы рассматриваем самые эффективные способы интеграции украинских пилотов в процесс подготовки", - сказал на церемонии открытия министр национальной обороны Румынии Анджел Тылвэр. По его словам, в центре также смогут повысить свой уровень уже обученные летчики. На мероприятии присутствовала и.о. министра обороны Нидерландов Кайсу Оллонгрен.

Первые пять самолетов F-16 прибыли на румынскую авиабазу 7 ноября. Всего Нидерланды поставят 12-18 самолетов F-16 для центра в Фетешть. Подготовка украинских пилотов, как ожидается, будет продолжаться около шести месяцев, отмечает defenseromania.ro.

В соответствии с соглашением о сотрудничестве Румыния предоставляет для проекта авиабазу, инфраструктуру и свою поддержку, королевские ВВС Нидерландов - самолеты F-16, а Lockheed Martin обеспечивает инструкторов и техническое обслуживание. Центр будет способствовать ускорению процесса подготовки румынских пилотов, поскольку армия Румынии готовится получить 32 самолета F-16, закупленные недавно в Норвегии. Ранее в Минобороны Румынии заявили, что предоставят "условия для высококачественной подготовки с доступом к техническим ресурсам и технологиям последнего поколения не только для румынских пилотов, но и для пилотов союзных и партнерских государств, включая Украину". 

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Дания
Нидерланды
Норвегия
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Украина
Продукция
F-16
Компании
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