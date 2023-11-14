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РИА Новости

"Самая современная версия". Что привезла Россия на Dubai Airshow 2023

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Ударный вертолет Ка-52 ВКС России в небе над аэродромом базирования в зоне проведения специальной военной операции на Украине
Ударный вертолет Ка-52 ВКС России в небе над аэродромом базирования в зоне проведения специальной военной операции на Украине.
Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Нортон

Эксперт Пантелеев: компании РФ активно участвуют в Dubai Airshow 2023

О новинках российского авиапрома, представленных на международной выставке в Дубаи, рассказал в эфире радио Sputnik исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев.

В понедельник начал работу Международный авиасалон Dubai Airshow 2023.

В российскую экспозицию под эгидой "Рособоронэкспорта" входят такие компании, как ОАК, холдинги "Вертолеты России", "Росэлектроника", "Высокоточные комплексы", концерн "Калашников". Россию на авиасалоне также представят госкорпорация "Роскосмос", концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" и корпорация "Тактические ракетные вооружения" (КТРВ).

В эфире радио Sputnik исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев отметил, что продукция российских компаний широко представлена на Dubai Airshow.

"Это одна из крупнейших (международных аэрокосмических) выставок. В этом году, в силу понятных международных факторов, для России это крупнейшая выставка, в которой наши компании участвуют очень широко, представлено около 200 экспонатов. И это, безусловно, точка входа на мировой рынок для российских производителей как гражданской, так и военной техники", – сказал эксперт.

В том числе Россия впервые за десятилетия демонстрирует на международной выставке тяжелый транспортный самолет, продолжил он.

"Россия привезла на выставку самолет Ил-76МД-90А в экспортном варианте, это самая современная версия нашего тяжелого транспортного самолета Ил-76. Самолет по совокупности характеристик выглядит очень привлекательно на фоне конкурентов", – добавил Пантелеев.

По его словам, представленные на выставке вертолеты – это весьма интересные для потенциальных заказчиков машины.

"Кроме Ка-32А11М – глубоко модернизированного пожарного вертолета, есть еще вертолет Ми-171А3, он специально создан для базирования на офшорных платформах, то есть для обслуживания морской нефтегазодобычи. В экспозиции есть вертолет "Ансат" – многоцелевая легкая машина. Также на авиасалоне демонстрируется с некоторыми новыми системами и образцами вооружений вертолет Ка-52 "Аллигатор", который очень хорошо себя зарекомендовал в ходе СВО. Можно уверенно утверждать, что он вызовет большой интерес потенциальных заказчиков", – заключил Олег Пантелеев.

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Страны
Россия
Продукция
Ансат
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
Ка-32
Ка-52
Ми-17
Ми-8АМТ
Компании
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Вертолеты России
Корпорация ТРВ
ОАК
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Росэлектроника
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